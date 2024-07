JO 2024 (tenis de masă) / Szocs: „Îmi pare rău că v-am dezamăgit!“

Perechea română Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs a fost învinsă de sud-coreenii Jonghoon Lim/Yubin Shin cu 4-0 (13-11, 11-8, 11-8, 11-8), duminică, în sferturile de finală ale probei de dublu mixt la tenis de masă, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Ionescu şi Szocs, capi de serie numărul şapte, s-au înclinat după 39 de minute în faţa favoriţilor numărul trei.

Se aştepta la medalie la dublu mixt

Bernadette Szocs a declarat, duminică, că înfrângerea în faţa sud-coreenilor este foarte dureroasă şi că va încerca să se concentreze pe probele de simplu şi echipe feminin.

„Sinceră să fiu, prima probă la care mă aşteptam să iau medalie era proba de dublu mixt, pentru că facem echipă de foarte mult timp şi la ediţia trecută am fost foarte aproape, tot pe locul cinci am terminat, ca şi acum. Speram la medalie, dar acum nu mai avem ce să mai facem. Din păcate, trebuie să las trecutul şi să mă focusez pe ceea ce a mai rămas. Azi încerc să analizez ce am făcut, ce am greşit, mâine voi încerca să antrenez ceea ce nu mi-a mers foarte bine azi. Sunt foarte dezamăgită, foarte supărată, pentru că toată lumea se aştepta la o medalie la tenis de masă la proba de dublu mixt.

A fost foarte aproape, chiar dacă am pierdut cu 4-0, seturile au fost foarte strânse. Asta este o dezamăgire şi mai mare, pentru că de fapt putea să fie 4-0 şi pentru noi. Trebuie să mă adun în aşa fel încât să trec peste. E o înfrângere dureroasă, dar nu mai am ce să fac, trebuie să văd în prezent ce a mai rămas. Din păcate nu a fost să fie medalia noastră. Acum sper că voi trece cu bine peste. Sunt o sportivă foarte puternică, de fiecare dată am ştiut să las deoparte ceea ce mă răneşte. După Olimpiadă cu siguranţă voi suferi mai mult decât sufer acum. Acum nu mai am nimic de făcut, nu mai pot da timpul înapoi. Sunt focusată pe proba de simplu şi pe echipe, Doamne, ajută! Să mi se îndeplinească visul cel mare„, a declarat Szocs.

Bernadette: „Nu i-am mai putut surprinde“

Ea speră să îşi îndeplinească visul de a câştiga o medalie olimpică în proba de simplu sau la echipe feminin.

„Am fost foarte aproape. Din păcate, chiar dacă s-a terminat 4-0, nu a fost chiar aşa, pentru că toate seturile au fost foarte strânse. Am ratat primul set, care a făcut diferenţa foarte mare, pentru că asiaticii în general, când câştigă primele două seturi, prind mare încredere şi nu au mai greşit, nu au făcut greşeli uşoare. Nu i-am mai putut surprinde atât de uşor cu tactica pe care ne-am propus-o. Din păcate, asta este, chiar dacă nu ni s-a îndeplinit visul, sper să mi-l îndeplinesc în proba de simplu sau pe echipe. Îmi pare rău că v-am dezamăgit şi mulţumesc că aţi fost alături de noi în cele mai dificile momente şi mulţumim foarte frumos pentru toată susţinerea”, a mai spus Berni.

Ovidiu Ionescu: „Capul jos şi felicitări lor!“

De partea cealaltă, colegul lui Szocs, Ovidiu Ionescu, consideră că adversarii din Coreea de Sud au fost la un nivel fantastic şi că merită felicitaţi.

„Nu ştiu dacă triumful în primul set ar fi adus şi victoria. Ai nevoie să te ţii de ei, să nu ia un avans de 2-0 la seturi, pentru că după aceea ei se dezlănţuie. Pentru ei presiunea dispare şi joacă aproape ca la un antrenament. Noi cred că am etalat un joc foarte bun de durata întregului meci, dar în momentele cheie au avut răspunsurile mai bune. A fost câteva decizii în primul set la 10-8, trebuie să revăd. Eu l-am văzut că a plecat într-o parte şi am zis să-i dau totuşi pe partea lui mai bună. El a scos mingea mai bine decât m-am aşteptat. Nu ştiu dacă a fost chiar cheia meciului primul set, dar ne-ar fi ajutat foarte mult pe parcursul întregului meci. Au câştigat ei, clar, au avut un nivel fantastic. Au câştigat nişte mingi pe care 90% dintre jucători nu le câştigă, dar ei găseau un răspuns. Chiar cred că am jucat foarte bine. Noi am avut un nivel bun, dar, din păcate, scorul e 4-0, aşa că nu avem ce spune. Capul jos şi felicitări lor.

Tragere la sorţi nedorită

Clar este o dezamăgire mare, pentru că am avut tragerea pe care ne-am dorit-o, adversarii pe care aproape ni i-am dorit, eram într-o formă foarte bună amândoi, şi să pierdem cu 0-4 este foarte dureros. Şi noi eram numărul 7 mondial, 3 sau 7, tot pe acolo e. Dacă eram pe 20, mai ziceam, dar la dublu mixt nivelurile sunt mult mai apropiate. Nu a fost să fie, clar sunt un cuplu foarte bun, dovada şi faptul că sunt numărul 3 mondial. Dar acest lucru nu ne-ar fi împiedicat să câştigăm. E dureros, chiar e foarte dureros“, a completat şi Ovidiu Ionescu.

