Jannik Sinner, anunţ nedorit pentru fani! Italianul s-a retras de la Jocurile Olimpice

Un anunt șocant despre Jannik Sinner a fost făcut chiar înainte de Jocurile Olimpice de la Paris 2024! Vestea a fost dată chiar de numărul 1 mondial, prin intermediul rețelelor de socializare. Italianul le-a comunicat fanilor că se confruntă cu anumite probleme de sănătate și că nu va fi prezent la Jocurile Olimpice!

Campionul de la Australian Open le-a transmis urmăritorilor că a început să se simtă rău în ultimele zile și a fost diagnosticat cu amigdalita. El a numit ratarea Jocurilor, care urmau să fie debutul său olimpic, drept „o mare dezamăgire”.

„Sunt întristat să vă informez că, din păcate, nu voi putea participa la Jocurile Olimpice de la Paris. După o săptămână bună de antrenament pe zgură am început să mă simt rău. Am petrecut câteva zile odihnindu-mă. În timpul unei vizite doctorul a găsit amigdalita și m-a sfătuit cu fermitate să nu joc. A fost unul dintre obiectivele mele principale pentru acest sezon. Abia așteptam să am onoarea de a-mi reprezenta țara în acest eveniment foarte important. Mult succes tuturor sportivilor italieni pe care îi voi sprijini de acasă”, a transmis sportivul.

Retragerea lui Jannik Sinner, numărul 1 mondial în acest moment, presupune că numărul 2 mondial, Novak Djokovic, se va înscrie pe prima poziție a tragerii la simplu masculin.

Citeşte şi: Jaqueline Cristian, mai inspirată decât Gabi Ruse în optimi la Iaşi Open