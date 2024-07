Novak Djokovic: „Am jucat împotriva celui mai bun jucător din lume!“

Novak Djokovic a fost învins în 3 seturi, duminică seară, în finala Wimbledon 2024, de către Carlos Alcaraz, care și-a adjudecat al doilea titlu consecutiv la All England Club (2-6, 2-6, 6-7 (4)).

Djokovic a avut puține soluții în fața unui Alcaraz care a jucat impecabil, iar la conferința de presă a vorbit despre ceea ce va trebui să facă în viitor, în confruntările de acest fel, pentru a nu mai avea probleme și a avea cu adevărat șanse la victorie. Novak a recunoscut, totodată, că nu este la nivelul lui Carlos Alcaraz și Jannik Sinner în acest an și că trebuie să schimbe ceva în vederea Jocurilor Olimpice.

„Va trebui să joc mult mai bine la Olimpiadă“

„Pentru a avea o șansă să-i înving pe acești băieți în fazele finale ale Grand Slam-urilor sau Jocurilor Olimpice, va trebui să joc mult mai bine decât am făcut-o acum. Faptul că am reușit să ajung în finala de la Wimbledon îmi dă un mare plus de încredere. Am jucat împotriva celui mai bun jucător din lume în acest moment, cu siguranță, alături de Jannik. Ambii sunt de departe cei mai buni din acest an…

Simt că nu sunt la acel nivel. Pentru a avea cu adevărat o șansă de a-i învinge pe acești băieți în fazele finale ale Grand Slam-urilor sau la Jocurile Olimpice, va trebui să joc mult mai bine decât am făcut-o acum și să mă simt mult mai bine pe teren. Nu este ceva ce nu am mai experimentat în viața mea… În fața adversității, în mod normal mă ridic, învăț și devin mai puternic. Asta am de gând să fac“, a punctat Djokovic.

Novak Djokovic nu a mai pierdut o finală de Grand Slam în 3 seturi din 2021. Atunci ceda în fața lui Daniil Medvedev, la US Open, scor 4-6, 4-6, 4-6. Pe iarbă, sârbul nu a mai pierdut în minimum de seturi din 2013. Atunci, el era învins de Andy Murray, cu scorul de 4-6, 5-7, 4-6.

Citeşte şi: Carlos Alcaraz nu i-a dat nicio șansă lui Djokovic! Triumf memorabil la Wimbledon