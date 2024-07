Anca Todoni a cedat la Wimbledon în faţa unei jucătoare de TOP

Anca Todoni, debutantă la un turneu de Mare Slem, a fost învinsă de Coco Gauff, numărul doi mondial, fără mari probleme, scor 6-2, 6-1, miercuri, în turul al doilea la Wimbledon. Todoni (19 ani, 142 WTA), venită din calificări, s-a înclinat după 66 de minute în faţa americancei care atingea optimile de finală la doar 15 ani (2019).

Gauff, care nu a trecut niciodată de optimi la All England Club, a dominat partida și nu a cedat inițiativa nicio clipă. De cealaltă parte, Anca a părut depășită de nivelul impus de adversară. Pentru Anca Todoni, aceasta a fost prima întâlnire cu o jucătoare din Top 5 WTA.

Anca Alexia Todoni va primi 93.000 de lire sterline şi 110 puncte WTA pentru evoluţia sa la Wimbledon.

Reamintim că Todoni, care a trecut de calificări, învingându-le acolo pe Makarova, Birrell și Parrizas-Diaz, cedând un singur set, a trecut în primul tur de Olga Danilovic cu scorul de 7-5, 6-1.

Salt important în clasamentul WTA

Datorită parcursului bun pe care l-a avut la cel de-al treilea turneu major al anului, Anca Todoni va înregistra un salt impresionant în clasamentul mondial, de nu mai puțin de 24 de poziții. Dacă până acum cel mai sus urcase până pe 136 WTA, Anca Todoni va ajunge până pe 118 în clasamentul care va fi dat publicității pe data de 15 iulie. Este, categoric, un progres remarcabil pentru sportiva de 19 ani.

România a avut șase reprezentante pe tabloul principal, însă a rămas fără niciuna încă din a treia zi de concurs. Bogdan a pierdut cu Cristina Bucșa, Ruse a cedat în fața fostei campioane de la All England Club, Elena Rybakina, Begu a pierdut neașteptat cu Lin Zhu, Cristian a cedat cu Bianca Andreescu, iar Cîrstea, singura sportivă din România cap de serie la Wimbledon, a pierdut surprinzător cu Sonay Kartal.

„Coco nu prea mi-a dat timp de gândire și reacție“

Anca Todoni a oferit prima ei reacție, într-un interviu după eşecul de la Wimbledon.

„Pot să spun că a fost un meci dificil pentru mine din toate punctele de vedere. A fost și este o adversară puternică, jucătoare de top, incredibilă. O urmăresc de când și-a făcut apariția, aici, la Wimbledon (n.r. acum cinci ani, la debutul ei la Wimbledon, Coco Gauff a bătut-o pe Venus Williams). Coco este de vârsta mea, dar cu mult mai multă experiență. A fost greu să mă acomodez cu terenul, cu luminile, cu tot! Am început să îmi dau drumul după câteva game-uri. Mi-a făcut o mare, mare placere să joc pe un astfel de teren. Ştiu că are o mare istorie în spate și chiar mă bucur că am avut ocazia să joc pe el.

În primul rând trebuia să fiu setată pe tot ce pot să fac eu, să am control. Însă, Coco nu prea mi-a dat timp de gândire și reacție. Serviciul nu pot să spun că m-a ajutat ca în alte meciuri. Nu am fost atât de liberă în mișcare și în ceea ce mi-am propus. Difernța s-a făcut la eficacitatea serviciului 2 pe care eu îl am mai moale. Acesta este un obiectiv pentru viitor, să mă îmbunătățesc și la serviciu. Nu iau, însă, aceasta experiență ca o parte negativă. Până la urmă fiecare zi petrecută la Wimbledon este o experiență aparte, frumoasă“, este doar o parte din ce a spus Anca Todoni, pentru Prosport.

