Sorana Cîrstea: „La experiența mea este inacceptabil așa ceva!“

Sorana Cîrstea a oferit una dintre cele mai neplăcute surprize la Wimbledon. Ea a fost zdrobită în primul tur de o jucătoare aflată pe locul 298 WTA, scor 6-3, 2-6, 0-6.

„Nu pot să-mi explic. Am început meciul bine, iar apoi nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Mi-a facut break în setul al doilea și de acolo s-a colapsat totul. Nu am mai găsit soluții și am intrat în panică. La experiența mea este inacceptabil așa ceva”, a declarat Cîrstea, pentru Eurosport.

Ea a dezvăluit că este chinuită în continuare de o accidentare mai veche.

„Am o fascită plantară severă cronicizată. Accidentarea este acolo, dar nu are legatură cu înfrangerea de azi. Am facut niste injecții cu cortizon, care îți mai iau din durere”, a mai spus românca.

Sorana Cîrstea a spus că eliminarea prematură de la Wimbledon îi dă peste cap planurile.

„Aveam de gând să fac o pregătire de două săptămâni pe hard, iar apoi să merg în America, să joc la Washinghton, Toronto, Cincinnati și să închid sezonul la US Open. Acum însă sunt foarte dezamăgită de mine și foarte supărată. Trebuie să stau de vorbă cu stafful meu, cu cei care îmi sunt alături și voi vedea ce voi decide”, a încheiat Cîrstea.

