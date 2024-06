Tenis de masă / Misiune îndeplinită! CSU Craiova rămâne în Superligă

CSU Craiova şi-a îndeplinit obiectivul din acest sezon, şi anume menţinerea în Superliga masculină de tenis de masă. În weekend-ul tocmai încheiat, sportivii craioveni au pierdut ultimele jocuri din acest campionat, cu Steaua şi Odorheiu Secuiesc, dar rezultatul nefast al celor de la Bistriţa le-a oferit şansa de a evolua şi în campionatul următor la „masa bogaţilor“.

În disputa cu Steaua, oltenii au cedat cu 3-0. Apoi, în meciul cu Odorheiu, sportivii pregătiţi de Vasile Florea au reuşit să câştige un set, dar au pierdut disputa, într-un final, cu scorul de 3-1. Punctul pentru CSU Craiova a fost adus de Bogdan Cristian. Aceste două eşecuri nu au „cântărit“ prea mult, pentru că Bistriţa, una dintre adversarele directe, a cedat în propriul fief cu Dumbrăviţa şi a luat drumul ligii secunde.

CSU Craiova: Simulescu Daniel, Bogdan Cristian, Istrate Robert, Mănescu Mihaita. Antrenor: Florea Vasile.

Vasile Florea: „Ne-am descătuşat, rămânem în Superligă“

Vasile Florea, antrenorul sportivilor de la CSU Craiova, a vorbit cu GdS despre reuşita echipei sale şi despre bucuria în urma salvării de la retrogradare.

„Am jucat cinci meciuri în trei săptămâni, ceea ce a fost foarte greu pentru noi. Acum, după ce am primit vestea că ne-am salvat de la retrogradare, ne-am descătuşat, pentru că rămânem în Superligă. Pentru noi este cea mai bună veste posibilă şi ne bucurăm mult că vom rămâne în Superligă. Noi ne-am jucat şansa, am încercat să obţinem tot ce putem până la ultimul meci. Setaverajul a făcut diferenţa între noi şi Bistriţa. Noi avem -2 în primul meci, +6 în al doilea, deci, per total, suntem la +4. Asta înseamnă să joci până la sfârşit, pentru că fiecare set câştigat contează.

Bistriţa, ca să ne ia locul, aveau nevoie de o victorie în ultima etapă. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar bucuria este de partea noastră. Băieţii sunt acum relaxaţi, s-au liniştit, pentru că stresul şi agitaţia au fost la ele acasă în această perioadă. Acum putem spune că obiectivul a fost îndeplinit la finele unui an greu. În weekend, acum, Carmina Găman va participa la Top 16 la U19 şi sperăm să ne prezentăm bine“, a declarat Vasile Florea, pentru GdS.

