Tenis de masă / România a impresionat la Campionatele Balcanice pentru juniori

Sportivele și sportivii români și-au demonstrat din nou valoarea la masa de joc, iar în Albena (Bulgaria), în weekend, au câștigat meci după meci pentru primele locuri în proba destinată echipelor! La Campionatele Balcanice de tenis de masă, tricolorii au fost la înălţime şi au reuşit să obţină la categoria echipe, la final, trei medalii de aur şi una de argint.

Astfel, aurul balcanic a fost câştigat de echipa masculină U19 (Dragoș Bujor, Luca Oprea, Horia Ursuț, Robert Podar), unde antrenor este Vasile Florea , cel care pregăteşte şi sportivii de la CSU Craiova, de echipa feminină U19 (Bianca Mei-Roșu, Alesia Sferlea, Andrea Teglas, Andreea Jifcu, antrenor Alexandru Dincă), precum şi de echipa masculină U15 (Robert Istrate, Mihai Nagy, Matei Eparu, antrenor Emilian Bulbuc). Distincţiile de argint le-au revenit celor din echipa feminină U15 (Andreea Băiașu, Alexandra Dicu, Iarina Precup, antrenor Bogdan Albescu).

Vasile Florea: „Suntem foarte mulţumiţi de tot ce am realizat“

Contactat de GdS, Vasile Florea, antrenorul echipei U19 masculin a României, s-a arătat mândru şi mulţumit pe deplin de rezultatele obţinute, per total, de sportivii naţionalei.

„Am avut parte de rezultate excelente, poate chiar mai mult decât ne aşteptam. Pe lângă medaliile pe echipe, am mai luat şi unu, doi, trei la simplu, respectiv unu, doi, trei la dublu mixt. Totul a decurs cum ne doream. Competiţia a fost puternică, participanţii au venit din 11 ţări. Aşteptări erau, noi mergeam încrezători la competiţie. Anul trecut am luat locul trei la echipe şi mai puţine titluri la simplu. De această dată a ieşit bine şi suntem foarte mulţumiţi de tot ce am realizat. Am vorbit şi cu cei din Federaţie. Ne-au felicitat şi ne ţin pumnii şi pentru viitoarele competiţii“, a declarat Vasile Florea, pentru GdS.

Citeşte şi: România merge cu trei sportive la Olimpiadă! Halep și Cîrstea rămân acasă