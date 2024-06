Iga Swiatek și Jasmine Paolini vor lupta pentru marele trofeu de la Roland Garros

Poloneza Iga Swiatek, numărul 1 mondial al tenisului feminin, s-a calificat joi în finala turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Ea a trecut fără prea mari bătăi de cap de americanca Coco Gauff, numărul 3 mondial, în două seturi, scor 6-2, 6-4.

Iga Swiatek a câştigat de trei ori turneul de la Roland Garros, în 2020, 2022 şi 2023. Are în palmares şi o victorie la US Open, în 2022. Gauff, victorioasă la US Open 2023, a fost învinsă de Swiatek în finală la Roland Garros în 2022.

În marea finală, Iga Swiatek va da peste Jasmine Paolini, cea a învins-o în două seturi pe Mirra Andreeva, scor 6-3, 6-1. Cap de serie numărul 12 pe zgura din Paris, jucătoarea din Italia a învins-o în două seturi pe Mirra Andreeva (38 WTA), una dintre revelațiile acestei ediții, la capătul unui meci ce a durat o oră și 15 minute.

Prin calificarea în finală, Jasmine Paolini și-a asigurat clasarea pe locul 7 în ierarhia WTA, însă, în cazul unui succes, poate urca pe locul 5 WTA.

