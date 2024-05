CSU Craiova şi-a complicat existenţa în Superliga masculină de tenis de masă după ce a pierdut meciul disputat la Sf. Gheorghe, în weekend, împotriva celor de la Sepsi. Sportivii craioveni, pregătiţi de Vasile Florea, au cedat cu scorul de 3-1 în faţa mult mai bine-cotate echipe din Sf. Gheorghe şi astfel nu scapă de emoţiile retrogradării. CSU Craiova mai are de disputat două jocuri, cu Steaua şi Odorheiu Secuiesc.

Unicul punct al oltenilor în duelul din weekend a fost adus de Robert Istrate, 3-2 cu Lehel Demeter. Mihăiţă Mănescu a pierdut în faţa lui Dragoş Bujor (0-3), iar Cristian Bogdan în faţa lui Ştefan Moldovan (2-3). În ultimul meci, Istrate a cedat şi el în duelul cu Bujor (0-3).

CSU Craiova: Daniel Simulescu, Bogdan Cristian, Robert Istrate, Mihăiţă Mănescu. Antrenor: Florea Vasile.

Vasile Florea: „Ne vom juca şansa până la capăt!“

Vasile Florea, antrenorul sportivilor craioveni, a punctat faptul că echipa sa nu renunţă la luptă şi la gândul menţinerii în Superligă, chiar dacă ultimii adversari vor fi de top.

„Va fi foarte greu pentru noi, dar ne vom juca şansa până la capăt. Nu renunţăm în niciun moment. Vom întâlni Steaua acasă şi Odorhiu Secuiesc în deplasare, practic două dintre formaţiile de top din campionatul nostru. Inclusiv acest duel, cu Sepsi, a fost foarte greu, pentru că ei sunt pe locul secund. Conjunctura a fost de aşa natură încât noi am rămas pe final cu meciurile acestea grele. A fost destul de strâns şi cu Sepsi. În meciul trei, Cristi Bogdan a pierdut cu 3-2, la mare luptă. Nu înseamnă că am fi câtigat meciul dacă preluam noi conducerea, dar alta era abordarea. Noi am fi prins mai multă încredere, la ei ar fi intervenit presiunea. Pe 15 şi 16 iunie vor fi ultimele două jocuri, apoi se încheie sezonul şi vedem în ce situaţie ne vom afla“, a declarat Vasile Florea.

Citeşte şi: Start fantastic, victorie rapidă cu Riera! Irina Begu merge în turul doi la Roland Garros