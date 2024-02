Tenis de masă / Berni şi Adina, încântate de victoria cu Egipt, dar cu gândul la Japonia

Selecţionata feminină a României s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale Campionatelor Mondiale de tenis de masă pe echipe de la Busan (Coreea de Sud), dar şi la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce a învins formaţia Egiptului cu 3-0.

Adina Diaconu a declarat, miercuri, că ea şi colegele sale sunt foarte bucuroase după victoria cu Egiptul de la Campionatele Mondiale care a asigurat participarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Totodată, ea a subliniat că nu vor să se oprească aici cu rezultatele pozitive.

„Sunt foarte bucuroasă pentru calificarea la Jocuri care a venit direct la acest Campionat Mondial. A fost principalul nostru obiectiv şi l-am îndeplinit. Nu vrem însă să ne oprim aici, gândul nostru merge mult mai departe. Bineînţeles că ne gândim la medalia olimpică, noi suntem o echipă foarte puternică, putem învinge pe oricine. Vom sărbători calificarea, dar nu foarte mult, pentru că încă suntem în concurs”, a spus Diaconu într-un interviu publicat pe pagina oficială de Facebook a Federaţiei Române de Tenis de Masă.

Szocs: „Trebuie să fim o echipă unită“

La rândul său, Bernadette Szocs a precizat că echipa României va da totul în meciul cu Japonia din sferturile de finală pentru a obţine o medalie la acest Campionat Mondial .

„A fost un meci destul de greu cu Egipt, dar suntem bucuroase că am reuşit să învingem cu 3-0 şi că ne-am calificat la Jocurile Olimpice. Tot timpul e foarte important să fim o echipă unită, să ne completăm când una dintre noi are o zi mai proastă. E însă foarte important cum ne înţelegem şi în afara sălii, iar ăsta e un punct în plus pentru noi. Va fi foarte greu cu Japonia, însă toate suntem bine pregătite şi hotărâte. Aşa că avem încredere înaintea acestui meci. O să dăm totul cu Japonia, pentru că e o medalie foarte aşteptată. Ne-o dorim de mulţi ani”, a explicat şi Szocs.

România va juca în sferturile de finală la Busan cu puternica echipă a Japoniei, meci programat joi (13.00, ora României).

