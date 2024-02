Sorana Cîrstea (33 de ani, 26 WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Abu Dhabi, după ce a învins-o în „optimi” pe Maria Sakkari (28 de ani, 9 WTA), scor 6-2, 6-1.

După meciul cu Maria Sakkari, Sorana Cîrstea a tras concluziile. Sportiva din România a spus cum a reușit să o învingă pe oponenta sa din Grecia.

„Este unul dintre cele mai dificile lucruri în tenis, să stai să aștepți să-ți vină rândul. Cu Maria trebuie să începi foarte bine, pentru că este o jucătoare foarte bună. Sunt categoric foarte bucuroasă că am câștigat. Cred că Maria este o jucătoare foarte bună, e o luptătoare și venind aici trebuie să lupți pentru fiecare punct și să profiți de oportunități. Am fost capabilă să fac asta astăzi, să joc agresiv și din nou, am mult respect pentru ea și cred că este o victorie mare pentru mine”, a spus Sorana Cîrstea, la finalul meciului cu Maria Sakkari.

În turul următor de la Abu Dhabi, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Daria Kasatkina (26 de ani, 14 WTA).

