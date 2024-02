România va avea cinci reprezentante pe tabloul principal de simplu al turneului de tenis Transylvania Open, singurul de nivel WTA 250 din România, care va debuta luni în BT Arena din Cluj-Napoca. De asemenea, în calificări vor evolua şapte românce.

Așadar, Ana Bogdan (66 WTA), Jaqueline Cristian (89 WTA), Andreea Mitu (220 WTA), Miriam Bulgaru (195 WTA) şi Anca Todoni (235 WTA) vor intra direct pe tabloul principal, ultimele trei beneficiind de wild card-uri.

În calificări vor lua evolua, în weekendul 3-4 februarie, 24 de jucătoare, dintre care şapte din România: Mara Gae, câştigătoarea US Open la dublu junioare anul trecut, Briana Szabo, Lavinia Tănăsie şi Maria Teodorescu, toate beneficiare de invitaţii, Alexandra Cadanţu-Ignatik, Maria Sara Popa şi Ilona Georgiana Ghioroaie.

Toată lumea e gata de start!

„Suntem gata de start şi extrem de fericiţi că deschidem o nouă ediţie Transylvania Open, la Cluj. Dacă anul trecut continuitatea turneului stătea sub semnul întrebării, acum ne bucurăm că am reuşit atât de multe: am păstrat acest turneu în România şi am revenit la mai puţin de patru luni de la ultima ediţie. Avem de anul acesta un loc mult mai bun în calendarul WTA. De curând, Transylvania Open a câştigat din nou titlul de cel mai bun turneu din lume la categoria WTA 250, pentru al doilea an consecutiv. Avem un tablou puternic cu nume mari ale tenisului mondial. Avem jucătoare din România şi, cu siguranţă, publicul va transforma din nou arena într-un spaţiu plin de emoţii. Avem tenis, avem magie. Nu ne rămâne decât să ne bucurăm de Transylvania Open”, a declarat directorul Transylvania Open, Patrick Ciorcilă.

Campioana va fi recompensată cu 250 de puncte WTA, turneul având premii totale de 267.082 de dolari.

La dublu, 16 echipe vor lupta pentru titlu, perechea formată din Jaqueline Cristian şi Andreea Mitu primind primul wild card din partea organizatorilor.

Tabloul calificărilor:

Harriet Dart (Marea Britanie) – Ilona Georgiana Ghioroaie

Lavinia Tănăsie – Katarina Zavaţka (Ucraina)

Marina Bassols Ribera (Spania) – Anna Siskova (Cehia)

Sinja Kraus (Austria) – Viktoria Hruncakova (Slovacia)

Alize Cornet (Franţa) – Mara Gae

Andrea Gamiz (Venezuela) – Jil Teichmann (Elveţia)

Erika Andreeva (Rusia) – Nuria Brancaccio (Italia)

Briana Szabo – Nuria Parrizas Diaz (Spania)

Emiliana Arango (Columbia) – Maria Sara Popa

Nadia Kolb (Ucraina) – Lucrezia Stefanini (Italia)

Anna Bondar (Ungaria) – Alexandra Cadanţu-Ignatik

Maria Teodorescu – Simona Waltert (Elveţia)

