Jannik Sinner: „Încă nu realizez că am câştigat primul meu titlu de Mare Slem“

Jannik Sinner, nr. 4 mondial, cel care tocmai l-a învins pe rusul Daniil Medvedev în finala turneului Australian Open a declarat că încă nu realizează că a cucerit primul său titlu de Mare Slem.

„Încă nu realizez că am câştigat primul meu titlu de Mare Slem. Cred că îmi va mai trebui ceva timp, pentru că este unul din marile trofee ale sportului nostru. Sunt foarte bucuros de maniera în care am gestionat lucrurile astăzi (duminică). Eram într-o situaţie foarte, foarte dificilă pe teren. Aveam câteva probleme, eram condus la seturi cu 2-0 după o oră, dar am încercat să rămân pozitiv, să-mi ajustez planul de joc“, a spus Sinner.

„Daniil (Medvedev) este un jucător extraordinar, el a arătat că este un luptător incredibil. A stat atât de multe ore pe teren de la începutul turneului. Îmi pare rău pentru el, dar sunt sigur că va cuceri alte trofee de Mare Şlem. Este extraordinar să ai acest trofeu. Dar eu ştiu că va trebui să muncesc şi mai mult pentru a avea noi ocazii de a trăi astfel de momente, iar adversarii mei vor găsi căi să mă învingă şi trebuie să fiu pregătit pentru asta“, a adăugat el.

