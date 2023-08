Sorana Cîrstea a debutat cu o victorie la US Open

Tenismena Sorana Cîrstea a debutat cu o victorie la ediţia din acest an a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului. Sportiva noastră s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-3, cu Kayla Day. Meciul s-a desfăşurat luni seară, la arenele „Flushing Meadows“ din New York.

Sorana Cîrstea (33 ani, 30 WTA), cap de serie numărul 30, a avut nevoie de o oră şi 15 minute pentru a obţine victoria. A fost primul duel cu americanca Day (23 ani, 91 WTA). Românca şi-a asigurat un cec de 123.000 de dolari şi 70 de puncte WTA.

În turul secund, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe rusoaica Ana Kalinskaia (24 ani, 87 WTA). Acesta va fi al treilea duel dintre cele două. Până acum, cele două şi-au împărţit victoriile, informează Agerpres. Kalinskaia a câştigat în 2020, la New York (unde a fost mutat turneul de la Cincinnati din cauza pandemiei), cu 7-5, 6-4, în turul secund. Cîrstea şi-a luat revanşa în martie 2022, în turul al treilea la Indian Wells, cu 5-7, 6-1, 6-0. În 2022, Cîrstea s-a oprit în turul secund la New York.

Pe tabloul principal de simplu la Flushing Meadows se mai află patru românce. Irina Begu va juca în primul tur cu germanca Tamara Korpatsch, Ana Bogdan o va întâlni pe americanca Sofia Kenin, Patricia Ţig va primi replica jucătoarei canadiene Rebecca Marino şi Gabriela Ruse, venită din calificări, o va întâlni pe jucătoarea cehă Karolina Pliskova.

