Sorana Cîrstea a luptat din greu, dar Muchova a fost mai bună la Montreal

Sorana Cîrstea și-a încheiat parcursul la turneul de la Montreal, după ce a fost învinsă în două seturi de Karolina Muchova, în turul doi, scor 7-5, 6-4. Meciul dintre cele două sportive s-a încheiat după o oră și 49 de minute de joc.

Sportiva noastră nu a rezistat decât două seturi în fața jucătoarei care în acest an a evoluat în ultimul act al turneului Roland Garros. Cu toate acestea, Sorana Cîrstea nu a părăsit competiția fără luptă, pierzând primul set cu 7-5, iar pe al doilea cu 6-4.

Primul set a fost echilibrat și istovitor pentru cele două jucătoare, cu multe game-uri lungi și răsturnări de scor. De la 0-2 s-a făcut 3-2 pentru Sorana, apoi s-a ajuns la 5-5, unde un break reușit de Muchova a cântărit decisiv. Începutul setului secund i-a aparținut Soranei, care s-a distanțat rapid la 2-0. Muchova și-a recuperat ulterior break-ul și a mai reușit unul la scorul de 4-4. Apoi, a urmat un serviciu sigur, iar cehoaica a obţinut biletul pentru turul următor de la Montreal.

Grație parcursului de la Montreal, Sorana va primi un cec în valoare de $17,930 și 60 de puncte în ierarhia WTA la simplu.

Turneul de la Montreal este una dintre competițiile preferate ale Soranei Cîrstea, care în 2013 a reușit să acceadă până în finală, pe care a pierdut-o în fața celebrei Serena Williams, din Statele Unite ale Americii, 2-6, 0-6.

Halep coboară în clasament mai mult de 500 de locuri

La finalul turneului de la Montreal, Simona Halep va părăsi top 500 WTA! Sportiva noastră se află în stare de suspendare după ce a fost depistată pozitiv la controlul antidoping, astfel că are un an de când nu mai poate lua startul în competiții. Anul trecut, Simona Halep a câștigat turneul de la Montreal, însă în acest an nu își poate apăra titlul, din cauza sancțiunii.

În prezent, jucătoarea de tenis din Constanța este pe locul 58 în clasamentul mondial, însă urmează o cădere absolut dramatică. Ea nu își va putea apăra cele 900 de puncte cucerite în 2022 la Montreal, astfel că va pica până pe poziția cu numărul 575. Odată întoarsă pe terenul de tenis, Simona ar putea să beneficieze, însă, de wild-card-uri la turnee mai valoroase și să revină mai rapid în elita circuitului mondial.

„Să nu fiu lăsată să particip la niciun turneu timp de opt luni de zile… Acum știu că am ratat Australian Open, Roland Garros și Wimbledon. Ca să nu mai spun că am pierdut toate punctele și poziția din clasamentul WTA. Nu doar că mi-au «ucis» reputația, ci și pe mine ca jucătoare profesionistă“, a spus Simona Halep, într-un podcast.

