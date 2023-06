Irina Begu a tras concluziile după victoria cu Errani! Ce a spus despre Muchova

Irina Begu continuă parcursul de la Roland Garros, sportiva noastră (cap de serie 27) trecând de Sara Errani, scor 6-3, 6-0. La conferința de presă, Irina a spus care a fost cheia meciului contra italiencei și a oferit și o caracterizare a viitoarei adversare, Karolina Muchova.

„În mare parte a fost aceeași tactică, mi-a mers bine, n-avea rost să schimb. Așa cum am zis și la interviul trecut, știam foarte bine cum joacă, ne cunoaștem foarte bine, am și jucat dublu împreună. Aveam planul bine făcut. Este o jucătoare dificilă pe zgură, îți variază bine, însă de câte ori aveam ocazia să atac o făceam, mai ales pe retur. Am încercat să pun din prima presiune atât pe primul, cât și pe al doilea serviciu. De acolo să-mi produc un avantaj, după care să-mi deschid terenul. Atunci când nu puteam să fiu agresivă, încercam să variez și eu la fel de mult prin înălțarea mingii cu lift și s-o plimb, dar per total aș zice că tactica a fost să pun cât mai multă presiune pe ea.

M-am deconcentrat un pic la 3-0. Am început să mă gândesc prea mult și mă bucur că la 3-3 am reușit să fiu din nou agresivă și să am răbdare în momentele în care nu puteam să închid jocul. Pe mine nu mă deranjează jocul acesta, știu ce să fac și am armele necesare să contracarez lovitura ei înaltă. Joc fie la fel de înalt, fie încerc să o iau mai repede, depinde de situație. Deci, nu mă deranjează variațiile ei. Încerc să caut perfecțiunea, dar ea nu există, așa că tind către ea“, a declarat Begu, citată de Hotnews.

Seriozitate maximă cu Muchova

Irina a discutat și despre viitoare adversară, Karolina Muchova.

„Este o jucătoare foarte bună, cu un potențial foarte mare. Îmi place cum joacă, este agresivă, ia mingea foarte repede, servește bine, încearcă să dicteze jocul foarte bine cu dreapta. Însă cred că și eu am armele mele și pot s-o pun în dificultate, să variez, să o șicanez pe rever. Am jocul necesar, însă fiecare meci este dificil. Va un meci muncit cu siguranță.

Îmi aduc aminte meciul din 2019 (n.r. tot cu Muchova și tot de la Roland Garros). Am jucat chiar și recent cu ea, la Madrid. Chiar dacă am câștigat, asta nu-mi oferă nicio siguranță. Repet, este o jucătoare extrem de bună, a avut victorii importante anul acesta și voi trata acest meci cu multă seriozitate“, a mai spus Irina.

