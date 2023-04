Tenis de masă / Obiectiv îndeplinit! CSU Craiova a promovat în Superligă

CSU Craiova a reuşit, la mijlocul săptămânii, o performanţă deosebită pentru tenisul de masă craiovean şi a promovat în Superligă. Clubul din Bănie a ajuns în prima divizie din tenisul de masă românesc după ce a câştigat tot ce s-a putut în întregul sezon şi nu a pierdut niciun meci.

Sportivii pregătiţi de Vasile Florea au câştigat toate cele 14 jocuri din sezonul regular, după care au fost repartizaţi la baraj cu cealaltă echipă din Craiova, CSM. Acolo, CSU Craiova s-a impus cu 3-2 în deplasare şi 3-1 pe teren propriu. Astfel, biletul pentru Superligă a fost obţinut meritat.

În meciul doi de la baraj, câştigat cu scorul de 3-1, rezultatele pe seturi au fost următoarele: Bogdan – Bărbulescu 3-0, Cueşdean – Poştoacă 2-3, Simulescu – Nedelcu 3-1, Bogdan – Poştoacă 3-1.

Vasile Florea: „Mai bine de atât nu se putea“

Contactat de GdS, antrenorul sportivilor de la CSU Craiova s-a arătat încântat de promovarea în Superligă. Acesta a mărturisit că meciul doi nu a fost deloc uşor, chiar dacă scorul final poate spune acest lucru. Totodată, Vasile Florea a menţionat şi care va fi următoarea competiţie la care clubul oltean va participa.

„Suntem foarte bucuroşi de reuşita noastră. Nu ne-am culcat pe o ureche după victoria din tur şi am tratat meciul cu maximă seriozitate. Scorul spune asta până la urmă şi pot spune că mai bine de atât nu se putea. Am jucat foarte bine, băieţii s-au mobilizat şi şi-au dorit să obţină această promovare. În niciun caz nu a fost mai uşor acum decât în tur.

Având în vedere că meciul a fost la noi în sală, cred că am avut un mic avantaj, dar nu a fost un duel uşor. Poate rezultatul este mai convingător şi spune că meciul a fost mai uşor, dar nu a fost deloc aşa. Obiectivul ni l-am îndeplinit, asta contează. Nici în tur, nici în retur şi acum nici în meciurile de baraj nu am pierdut vreun meci, iar acest lucru înseamnă enorm. Practic am fost echipa cea mai bună şi, drept dovadă, avem şi biletul pentru Superligă.

Până în august, când e perioada de transferuri, avem timp să analizăm tot ce este nevoie şi vom vedea dacă vor exista modificări de lot. În Superligă se va juca etapă de etapă, acasă, deplasare, cum este normal. În mai vom avea Campionatele Naţionale de juniori I, unde vom participa cu Găman Carmina“, a declarat Vasile Florea, pentru GdS.

