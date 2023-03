Azi e ziua cea mare! Sorana dă peste Sabalenka în sfertul de neratat de la Miami

Ziua de miercuri propune un meci mare pentru calificarea în careul de ași al turneului din Florida, Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka! Vom avea parte de un duel între două jucătoare care nu au cedat încă vreun set în drumul spre această fază. Meciul este programat în jurul orei 20.00 şi va putea fi urmărit în direct pe DigiSport2.

Misiunea Soranei va fi una extrem de dificilă, deoarece o va întâlni pe Aryna Sabalenka, a doua jucătoare a lumii și una dintre cele mai în formă sportive din circuit. Bielorusa care a cucerit trofeul la Australian Open are doar două eșecuri în acest an, cu Krejcikova, în sferturile de la Dubai, și cu cu Rybakina, în ultimul act de la Indian Wells.

„Aryna Sabalenka și Sorana Cîrstea, două dintre cele mai în formă jucătoare din circuit, se vor întâlni miercuri la Miami, în sferturile de finală ale competiției. Indian Wells și Miami sunt două turnee foarte dificile, unde cele mai bune jucătoare din lume sunt prezente. Să ajungi consecutiv în sferturile ambelor turnee e extrem de greu. Și, totuși, cele două adversare de azi au reușit acest lucru“, se arată pe siteul oficial al WTA.

Cîrstea: „Ştiu că pot evolua la un nivel înalt“

În ceea ce o privește pe sportiva noastră, aceasta are o serie impresionantă la Miami. Victoriile din ultima perioadă i-au dat extrem de multă încredere. Putem spune că „Sori“ livrează în aceste momente cel mai bun tenis al său.

„Știu că va fi foarte greu cu Sabalenka. Contează că am câștigat o mulțime de meciuri la cele două turnee din SUA la care am participat. Am mare încredere în jocul meu. Știu ce pot juca și știu că pot evolua la un nivel înalt“, a declarat Cîrstea, după succesul cu Vondrousova.

Sabalenka o complimentează pe româncă

Aryna Sabalenka a vorbit la superlativ despre Sorana Cîrstea, înainte de duelul lor din sferturile competiției de la Miami. Bielorusa e convinsă că sportiva noastră are un joc care o recomandă pentru o poziție între cele mai bune din lume.

„Sorana joacă ca și când ar fi în topul mondial! M-am antrenat cu Sorana în pre-sezon în Dubai, la sfârșitul anului trecut. Are un nivel de joc incredibil, comparabil cu al oricărei jucătoare din top. Totul ține de concentrare și anticipez că va fi o partidă de mare luptă“, a punctat Sabalenka, citată de Eurosport.

Cîrstea a trecut de 3 adversare dificile la Miami. După ce a avut un prim tur ușor, în care a întâlnit-o pe mexicanca Contreras Gomez, Sorana a fost nevoită să treacă şi de Caroline Garcia (numărul 4 WTA), Karolina Muchova și Marketa Vondrousova, de fiecare dată impunându-se în minimum de seturi.

