Tenis de masă / Sportivele de la CSM Craiova vor lupta cu Moineşti pentru promovare

Clubul CSM Craiova a participat, la Moineşti, la returul Campionatului Naţional Echipe Seniori Divizia A feminin, iar rezultatul obţinut de sportivele lui Cătălin Georgescu este unul lăudabil.

Echipa formată din sportivele Daniela Bărzoi, Luiza Popescu, Angelica Toma si Roxana Nedelcu a trecut, pe rând, de CSM Mediaș (scor 3-1), CS Farul Constanța (scor 3-0), CSM Slatina (scor 3-2), CSM Moinești (scor 3-0) și SCM Gloria Buzău (scor 3-0). Singura înfrângere a fost la scor strâns cu echipa CS Comunal Dumbrăvița (2-3).

În urma acestor rezultate, echipa feminină s-a clasat pe locul al II-lea, atât în retur, cât și în clasamentul general, urmând să dispute semifinala din cadrul play–off, tur-retur cu echipa CSM Moinești. Câştigătoarea duelului va promova în Superliga feminină de tenis de masă.

Cătălin Georgescu: „Pornim drept favoriţi cu Moineşti“

Contactat de GdS, antrenorul sportivelor de la CSM Craiova, Cătălin Georgescu ne-a vorbit despre reuşita fetelor sale şi are încredere că vor reuşi promovarea în Superligă. Totodată, acesta a menţionat că obiectivul principal era avansarea în competiţie, iar apoi menţinerea în prima divizie.

„Am mai fost în Superligă acum doi ani, dar am retrogradat. Am avut o fată accidentată, nu ne-a putut ajuta, iar acest lucru a contat decisiv. Acum, şansele noastre de promovare sunt destul de mari, pentru că noi cunoaştem foarte bine echipa pe care o vom întâlni la baraj. Mai mult de atât, le-am şi învins în acest campionat, 3-0 în meciul din retur. Acum, în dubla cu Moineşti, consider că pornim drept favoriţi. Valoric suntem mai buni, dar şi mai omogeni ca echipă. Suntem pe drumul cel bun, fetele au încredere în ele şi avem convingerea că putem promova, iar apoi să ne menţinem în Superligă.

Am pierdut doar cu Dumbrăviţa în acest retur. Ele formează o echipă ceva mai bună şi ne-au învins, ce-i drept la scor strâns. Obiectivul a fost promovarea în acest sezon şi ne dorim ca, în cazul în care vom fi în Superligă, să ne menţinem. Deocamdată doar atât am putea să ne dorim, pentru că acolo sunt echipe tari, care conţin jucătoare experimentate, cu experienţă internaţională. Este greu să ne luptăm la podium, aşa că vrem să ne menţinem pentru început în divizie. Primul meci de baraj va fi în jurul datei de 10 aprilie. În luna martie va fi Campionatul Naţional de seniori individual, unde vom participa cu aceleaşi sportive. Două dintre ele evoluează şi în Franţa, la două cluburi diferite şi vor mai avea şi alte competiţii pe parcurs“, a spus Cătălin Georgescu.

Citeşte şi: Tenis de masă / CSM Craiova a încheiat a doua în Divizia A şi merge la barajul de promovare