Planul de după retragere al lui Marius Copil: vrea să candideze la FRT!

Marius Copil (32 de ani), cel mai important jucător român din circuitul ATP de simplu al ultimilor ani, și-a dezvăluit planul pentru salvarea tenisului românesc. Copil plănuiește să candideze pentru o funcție de conducere în cadrul Federației Române de Tenis (FRT), în viitorul nu foarte îndepărtat.

„După carieră, o să depindă foarte mult dacă o să reușesc să am o situație financiară bună sau nu. Dacă o să fie bine, mi-ar face mare plăcere să candidez pentru președinția sau ca director general al Federației Române de Tenis, ca să încerc să schimb.

Știu că e foarte greu, dar nu îmi plac lucrurile simple. Îmi place să mă chinui mult!. Cred că, cu o echipă bună, poate dacă ar veni și Horia lângă mine, alți jucători, să aducem niște sponsori plus să vină banii care ni se cuvin de la stat. Aș vrea să reîmprospătez federația”, a spus Marius Copil, în podcastul lui Mircea Meșter.

FRT a pierdut trei ani finanţarea de la buget din cauza proceselor care i-au fost intentate, dar Copil e convins că poate aduce schimbarea:

„Să dăm praful jos, pentru că România are mulți oameni talentați, nu doar în tenis. Cred că îi putem ajuta pe oameni să își facă o carieră, să nu trebuiască să plece în străinătate, cum am plecat și eu, și mulți alții… Așa îi pierzi. Am putea să adunăm mai mulți bani la federație și să construim o structură care să funcționeze”, a adăugat Marius, citat de Prosport.

