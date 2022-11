Probleme pentru Tecău înainte de duelul cu Ungaria: „Ruse nu e în apele ei!“

Echipa de Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup) a României se confruntă cu probleme înaintea play-off-ului cu Ungaria, programat în zilele de 11 și 12 noiembrie 2022, la Oradea. Cu două zile înaintea primelor meciuri de simplu, căpitanul-nejucător Horia Tecău a anunțat că Gabriela Ruse (98 WTA), a doua „rachetă” a României, se simte rău. Astfel, Ruse nu a putut merge la conferința de presă alături de colegele ei, Ana Bogdan (48 WTA), Jaqueline Cristian (145 WTA), Monica Niculescu (47 WTA la dublu) și Alexia Todoni (1.134 WTA).

Horia speră că se va putea baza, totuși, pe Gabi Ruse în disputa cu Ungaria.

„O să o scuz pe Gabriela Ruse, care nu este astăzi cu noi aici. Nu s-a simțit bine și nu a fost chiar în apele ei. Nu a putut veni la conferința de presă. Ne scuzăm pentru asta, dar sperăm să își revină și să fie alături de noi de joi. Mă bucur să fiu din nou la Oradea după 16 ani. Am auzit multe despre oraș și am dorit să mă întorc. Am găsit condiții superbe de antrenament și de pregătire. Hotelul este proape, mâncăm foarte bine și avem tot ce ne trebuie pentru a pregăti acest meci. Doresc să mulțumesc echipei, în primul rând jucătoarelor pentru prezența lor aici. Pentru modul cum abordează antrenamentele și pentru profesionalismul lor. Sunt prezente aici după un an lung, se dăruiesc cu totul și vom face lucrurile cât de bine putem ca să evoluăm la capacitate maximă“,a spus Horia.

Fără presiune pe umerii Anei Bogdan

„Pentru mine nu este nicidecum o presiune să fiu liderul echipei, mă bucur că sunt alături de fete. Ne înțelegem foarte bine, am avut parte de o atmosferă frumoasă în toate zilele. Sper să îmi fac treaba cât pot de bine. Sunt pentru prima oară la Oradea și aștept cu nerăbdare să vizitez orașul împreună cu echipa”, a declarat şi Ana Bogdan.

„Tricolorele” se vor lupta în Sala Polivalentă din Oradea cu o echipă solidă a Ungariei, formată din: Anna Bondar (59 WTA), Panna Udvardy (86 WTA), Dalma Galfi (86 WTA), Reka-Luca Jani (110 WTA) și Natalia Szabanin (283 WTA).

