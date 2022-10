Bianca Andreescu nu mai are antrenor! Sven Groeneveld îşi caută altă elevă

Bianca Andreescu (Canada, 22 de ani) a fost părăsită de cunoscutul antrenor olandez Sven Groeneveld (57 de ani), după 14 luni de colaborare. Veteranul antrenor Sven Groeneveld a declarat pe rețelele de socializare că „a decis să nu prelungească colaborarea” cu Bianca Andreescu și că „dorește noi provocări în tenisul masculin sau feminin”.

„După mai bine de un an în care am antrenat-o pe Bianca, am decis să nu prelungesc colaborarea. Sunt dornic de noi provocări în tenisul masculin sau feminin. Îi doresc mult succes Biancăi și echipei ei pe viitor!”, a transmis olandezul.

Bianca Andreescu, care a câștigat US Open 2019, a început mai târziu decât celelalte jucătoare sezonul 2022, din cauza unor probleme. Canadianca a impresionat la turneul de la Roma, unde a ajuns în sferturi, și la Bad Homburg, unde s-a calificat în finală, dar, per general, a avut un sezon modest.

