Simona Halep, după suspendare: „Azi începe cel mai greu meci din viața mea!“

Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului după un test pozitiv la o substanță interzisă. Fostul lider WTA a reacționat imediat, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

După vestea care a explodat pe internet, sportiva noastră a transmis un mesaj în care a explicat faptul că niciodată nu s-a gândit să trișeze.Simona Halep a spus că nu a consumat niciodată substanțe interzise în mod conștient și că acum va lupta pentru a demonstra că ceea ce i se întâmplă este nedrept.

„Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat într-o cantitate extrem de mică, iar acest lucru a venit ca cel mai mare șoc din viața mea.Pe parcursul întregii mele cariere, nu mi-a trecut niciodată prin cap să trișez, lucru care este total împotriva valorilor în care am educată.

Trecând printr-o astfel de situație nedreaptă, mă simt complet confuză și trădată. Voi lupta până la final să demonstrez că niciodată nu am luat conștient nicio substanță interzisă și am credința că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală.Nu este despre titluri sau bani. Este despre onoare și despre povestea de dragoste pe care am trăit-o cu tenisul pentru ultimii peste 25 de ani”, a fost mesajul postat de Simona Halep, pe rețelele de socializare.

