Final de tur în Divizia A şi Divizia B! CSU Craiova, în grafic înainte de meciurile decisive

Tenisul de masă a revenit în prim plan în weekend-ul tocmai încheiat cu tururile de campionate. Clubul CSU Craiova a avut reprezenţanţi în Divizia A masculin, dar şi în Divizia B feminin, iar rezultatele sunt foarte bune. Campionatul masculin s-a disputat la Dumbrăviţa, în timp ce fetele s-au deplasat la Moineşti.

Băieţii au bătut tot şi sunt primii

Băieţii pregătiţi de Vasile Florea au avut un parcurs fantastic în turul campionatului Diviziei A, au bifat şase victorii şi s-au instalat pe prima poziţie a clasamentului. Pe rând, CSU Craiova a trecut de SCM Dunărea Giurgiu (3-0), CSS Odorheiu Secuiesc II (3-1), ACS Dumbrăviţa (3-0), CSM Cluj Napoca (3-1), CSM Mediaş (3-0) şi CSA Steaua Buc. II (3-0).

CSU Craiova a fost reprezentată de Daniel Simulescu, Cristian Bogdan, Mihăiță Mănescu şi Marko Pavlovic. Antrenor: Vasile Florea.

„A ieşit, cel puţin la băieţi, aşa cum ne aşteptam şi ne doream. Obiectivul nostru este să terminăm în primele două, pentru a ajunge la meciurile de baraj pentru promovare. Ca să reuşim asta, trebuia şi în tur să fim în primele două, acolo, în faţă. Jocurile au decurs aşa cum ne doream, am trecut fără prea mari probleme de toate adversarele şi am bifat şase victorii din şase posibile. Ţinteam prima poziţie, ştiam că e posibil să câştigăm tot, iar acum suntem bucuroşi de reuşită.

În retur, în funcţie şi de celelalte rezultate, ne-am putea califica de pe primul loc şi cu cinci victorii. Se poate chiar şi cu patru victorii şi două înfrângeri, dar trebuie ca urmăritoarea să nu câştige tot. Oricum, sunt calcule matematice, care contează abia la final. Noi mergem pe varianta de a pierde maximum un joc. Apoi, dacă încheiem pe primul loc, vom juca la baraj cu echipa care s-a clasat pe doi în seria cealaltă“, a declarat Vasile Florea, pentru GdS.

Misiune ceva mai dificilă pentru fete

În Divizia B feminin, CSU Craiova a încheiat turul de campionat pe locul al treilea, cu cinci victorii şi două înfrângeri. Primele două clasate sunt şi principalele favorite la calificarea la baraj, dar mai este un retur la dispoziţie pentru ca fetele lui Florea să întoarcă soarta seriei.

CSU Craiova a câştigat meciurile cu CS Dodean Arad (3-1), CSTA Buc II (3-0), CSM Moineşti II (3-1), SCM Dunărea Giurgiu (3-2), Râmnicu Sărat (3-0) şi a cedat în faţa echipelor CSM Constanţa II (0-3) şi Gloria Bistriţa (1-3). Pentru clubul oltean au concurat Diana Radu, Carmina Gaman, Mădălina Orban, Elena Dumitru și Denisa Dumitru.

„La fete am pierdut două partide şi am câştigat cinci, dar asta ne clasează pe locul al treilea la finalul turului. Primele două clasate sunt şi principalele favorite. Este greu de spus dacă putem trage vreo speranţă la baraj, vedem ce se va întâmpla în retur. Să fim realişti, pornim cu şansa a doua la calificare în partea a doua a campionatului. Competiţiile de băieţi şi fete s-au desfăşurat în paralel, iar eu am fost la Dumbrăviţa, cu băieţii, în timp ce un coleg le-a asistat pe fete“, a adăugat Vasile Florea.

