Sportivii ruşi şi bieloruşi au undă verde la Australian Open 2023

Jucătorii de tenis din Rusia şi Belarus pot participa la ediţia 2023 a turneului de tenis Australian Open, în timp ce sârbul Novak Djokovic este, de asemenea, binevenit dacă poate obţine viza. Anunţul a fost făcut de către Craig Tiley, directorul competiţiei de la Melbourne.

„În acest moment, jucătorii din Rusia şi Belarus sunt eligibili să joace la Australian Open. Singura diferenţă este că ei nu pot reprezenta Rusia, nu pot arbora steagul Rusiei. Ei nu pot participa la nicio activitate, cum ar fi intonarea imnului, şi ei trebuie să joace ca jucători independenţi sub nume neutru. Dar ei sunt bineveniţi la Australian Open în ianuarie”, a precizat Tiley.

Jucătorii ruşi şi belaruşi au fost suspendaţi din competiţiile internaţionale pe echipe, după invazia Rusiei de la începutul anului, dar li s-a permis să joace în turneele din circuitele profesioniste.

Roland Garros şi US Open le-au permis de asemenea participarea sub steag neutru, dar organizatorii de la Wimbledon le-au interzis accesul în acest an.

În ceea ce priveşte participarea sârbului Novak Djokovic, de nouă ori învingător în primul Grand Slam al anului, oficialul australian a precizat că el este de asemenea eligibil, cu condiţia de a obţine anularea interdicţiei la viză, ca urmare a deportării lui din ianuarie.

