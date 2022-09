Halep și-a anunțat prezența la turneul caritabil din Africa de Sud: „Este o onoare!“

Simona Halep și-a anunțat revenirea pe terenul de tenis, chiar dacă în urmă cu puțin timp sportiva în vârstă de 31 de ani declarase că nu va mai evolua în anul 2022. Românca s-a răzgândit și a acceptat să meargă la o competiție caritabilă din Africa de Sud.

Potrivit spotmedia, Simona Halep a confirmat prezența la turnul demonstrativ din Africa de Sud. Competiția se va desfășura pe Wandereres Stadium din capitala Johannesburg pe 3 și 4 decembrie. Scopul acestui turneu este lupta împotriva violenței bazate pe gen, asta pentru că femeile din Africa de Sud au de 5 ori mai multe șanse să fie ucise.

„Ca jucătoare de tenis, am avut multe surse de inspirație și întotdeauna îmi doresc să ajung la un nivel înalt, așa că este o onoare să încurajez oamenii să facă acest lucru prin intermediul acestui eveniment, conștientizând în același timp problemele violenței bazate pe gen. Cât despre mine, în acest moment nu mă gândesc la altceva decât la recuperare! Ceea ce este sigur e că nu voi mai fi aptă să joc la vreun turneu oficial în 2022. Sezonul meu s-a încheiat, 2022 a fost un an interesant, cu de toate! Ne vedem în 2023 pe terenul de tenis! Simt că mai am multe de arătat pe teren și câteva obiective“, a spus Simona Halep.

