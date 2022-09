Gabriela Talabă a cedat în faţa lui Paoletti, la Parma

​Ajunsă pe tabloul principal al turneului de la Parma în postura de lucky loser, Gabriela Lee Talabă a fost eliminată în primul tur de Matilde Paoletti (366 WTA). Aflată pe locul 150 în ierarhia mondială, sportiva noastră a fost învinsă cu 6-4, 3-6, 6-0 de italiancă. Meciul a durat două ore și șase minute.

În optimile turneului de categorie „WTA 250”, Paoletti o va întâlni pe Irina Begu (33 WTA, a treia favorită).

În aceeași fază a competiției, Ana Bogdan (53 WTA, favorită 6) se va duela cu sloavaca Anna Karolina Schmeidlova (118 WTA).

„Parma Ladies Open” are loc în perioada 26 septembrie – 1 octombrie, pe zgură, are premii totale în valoare de $251.750, face parte din categoria WTA 250, iar campioana en-titre este Coco Gauff (nu participă la ediția din acest an).

Citeşte şi: Marius Copil, învins de Rinderknech în primul tur de la Tel Aviv