Federer, în lacrimi: „A fost o poveste fantastică, aș repeta-o oricând!“

Roger Federer a vorbit printre lacrimi după ultimul meci al carierei, pe care l-a disputat în compania lui Rafael Nadal la Laver Cup. Elvețianul a fost extrem de emoționat și nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„O să trecem cumva prin interviul ăsta. A fost o zi minunată. Le-am spus băieților că sunt foarte fericit, nu sunt trist. Mă simt fantastic să fiu aici. M-am bucurat enorm pentru că tot ce am făcut aici a fost pentru ultima dată. Să-i am alături pe toți acești băieți minunați, familia mea, mă gândeam că se va întâmplat ceva neprevăzut din punct de vedere fizic, dar totul a mers foarte bine. A fost incredibil că am putut juca alături de Rafa, în fața lui Rod Laver, lui Stefan Edberg. E incredibil. Nu am vrut să mă simt singur pe teren, dar să spun adio tenisului în echipă a fost mereu ceea ce mi-am dorit. Fiind în echipă cu Novak, Casper, Rafa, Matteo, Stefanos, băieții din echipa Lumii, a fost o mare plăcere.

Momente de neuitat

Se simte ca o sărbătoare pentru mine, e exact ce mi-am dorit. Nu ar fi trebuit ca a mea carieră să fie așa, nu mă gândeam că voi ajunge să fiu cine sunt. Eu doar mă bucuram că joc tenis. A fost o poveste fantastică, aș repeta-o oricând. A fost incredibil, a fost distractiv. Înseamnă enorm să vă am alături și nu numai pe voi, pe toți fanii din toată lumea. Chiar trebuie să vorbim de echipa mea? Măcar pot să vorbesc. În viziunile mele nu puteam să vorbesc din cauza emoțiilor. I-am avut alături în ultimii 30 de ani, toată lumea e aici, fetele, băieții, soția mea. Mirka putea să îmi spună să mă opresc cu mult timp în urmă, dar m-a ajutat să continui, să am o carieră atât de lungă. Îți mulțumesc! Le mulțumesc părinților mei, a fost o noapte fantastică, vă mulțumesc!“, a spus Federer, citat de Eurosport.

