Federer pune capăt unei cariere de vis: „Este o decizie dulce-amăruie!“

Roger Federer, considerat de mulți cel mai mare jucător de tenis al tuturor timpurilor, spune „adio” tenisului la 41 de ani. Acesta a precizat că Laver Cup (23 – 25 septembrie) va fi ultimul eveniment oficial la care va participa. Federer va face parte din Echipa Europei, alături de Novak Djokovic și Rafael Nadal.

Roger Federer a făcut un anunț care întristează milioane de fani! Maestrul elvețian, câștigător a 20 de titluri de Grand Slam, și-a anunțat retragerea din tenis. De-a lungul carierei, Roger a cucerit 103 titluri în circuitul de tenis profesionist și a petrecut 310 săptămâni pe locul 1 mondial. Elvețianul este devansat doar de Novak Djokovic la acest capitol, sârbul ocupând locul 1 ATP timp de 353 de săptămâni.

„După cum mulți dintre voi știți, ultimii trei ani mi-au prezentat provocări sub formă de accidentări și intervenții chirurgicale. Am muncit din greu pentru a reveni la o formă competitivă completă. Dar cunosc capacitățile și limitele corpului meu, precum și mesajul pe care mi l-a transmis în ultima vreme. Am 41 de ani. Am jucat peste 1.500 de meciuri de-a lungul a 24 de ani. Tenisul m-a tratat mai generos decât aș fi visat vreodată, iar acum trebuie să recunosc că este timpul să pun capăt carierei sportive.

Laver Cup de săptămâna viitoare de la Londra va fi ultimul meu eveniment ATP. Voi juca mai mult tenis în viitor, desigur, dar nu în turneele de Grand Slam sau în circuitul ATP. Este o decizie dulce-amăruie, pentru că îmi va lipsi tot ce mi-a oferit circuitul. Dar, în același timp, sunt atât de multe de sărbătorit”, a fost mesajul trist postat pe rețelele de socializare de Roger Federer.

Legenda tenisului mondial nu a mai disputat niciun meci oficial din 7 iulie 2021, atunci când a fost învins de polonezul Hubert Hurkacz, scor 6-3, 7-6(4), 6-0 în sferturi la Wimbledon.

Nadal, prieten şi rival în acelaşi timp

Rafael Nadal și Roger Federer au dezvoltat cea mai mare rivalitate din tenisul mondial, dar spaniolul și elvețianul au putut fi prieteni în același timp. Dovadă stă reacția superbă a lui Nadal, după ce Federer a agățat racheta în cui.

„Dragă Roger, prietenul meu și rival! Mi-aș fi dorit ca această zi să nu fi venit niciodată. E o zi tristă pentru mine, personal, dar și pentru sportul mondial. E o plăcere, dar mai ales o onoare că am putut împărți toți acești ani cu tine, trăind atât de multe momente uimitoare, atât pe teren, cât și în afara lui.

Vom mai avea multe momente de împărțit în viitor, încă sunt multe lucruri de făcut împreună, știm asta. Pentru moment, îți urez toată fericirea din lume alături de soția ta, Mirka, alături de copii tăi, de familie. Bucură-te de ceea ce te așteaptă în viitor. Ne vedem la Londra, cu ocazia Laver Cup”, a spus Rafael Nadal.

Citeşte şi: Simona Halep a făcut un anunţ important: nu va mai juca tenis în 2022!