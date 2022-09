Surpriză neplăcută! Sorana Cîrstea, învinsă categoric în primul tur de la Țiriac Foundation Trophy

Sorana Cîrstea (România, 38 WTA) a fost învinsă de ocupanta locului 118 WTA, Simona Waltert (Elveția), scor 3-6, 3-6 în primul tur la WTA 125 Țiriac Foundation Trophy.

Sorana Cîrstea a suferit marți o nouă înfrângere incredibilă, după ce a mai pierdut în sezonul 2022 în fața unor adversare mult mai slab clasate decât ea. Sorana Cîrstea a jucat la turneul WTA 125 de la București grație unui wild card oferit de Ion Țiriac, însă favorita principală a dezamăgit la debut.

La final, sportiva noastră a încercat să explice înfrângerea, spunând că nu s-a putut acomoda pe zgură deoarece a evoluat numai pe hard în ultimele luni.

„Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să joc acasă. Nu a fost o zi grozavă pentru mine, un pic greu pe zgură după ce am jucat câteva luni pe suprafață rapidă. Nu am reușit să îmi adaptez jocul și nu a fost rezultatul dorit. E o mare bucurie să avem turneul în București după atâta timp, îmi pare rău că am pierdut, dar sper că o româncă va câștiga aici”, a spus Cîrstea.

Irina Begu este singura jucătoare din România calificată până acum în optimi la WTA 125 Tiriac Foundation Trophy, competiție ce oferă premii totale în valoare de 115.000 dolari americani și 160 de puncte în clasamentul WTA pentru campioană. Begu, posesoare a unui wild card și a doua favorită a turneului, a câștigat fără emoții, 6-3, 6-1 cu Laura Pigossi (Brazilia, 102 WTA).

