Carlos Alcaraz, noul „rege“ de la US Open! Ibericul este lider mondial

Carlos Alcaraz (19 ani) a câștigat finala Grand Slam-ului de la US Open în fața lui Casper Ruud (23), scor 6-4, 2-6, 7-6, 6-3, și a devenit noul lider ATP.

În meciul care s-a jucat cu poziția de lider ATP pe masă, Alcaraz a început mai bine setul inaugural și l-a surprins pe Ruud cu loviturile sale. Spaniolul a făcut break-ul la scorul de 1-1 și de atunci și-a păstrat avantajul de două game-uri, impunându-se, într-un final, cu 6-4.

Norvegianul Ruud s-a trezit la viață în setul 2, pe care și l-a adjudecat clar, cu 6-2. Setul 3 a fost cel mai disputat. Cei doi tenismeni au ajuns la 6-6, după care Alcaraz s-a impus la tie-break. Spaniolul a reușit să ia și setul 4 cu 6-3 și a câștigat finala în 3 ore și 20 de minute.

Alcaraz este la primul trofeu major în carieră, în chiar prima sa finală de Grand Slam! Pentru succesul de la Flushing Meadows, ibericul a primit 2,6 milioane de euro. Este pentru prima dată când un jucător devine lider ATP după US Open, după 2003. Atunci o reușea spaniolul Juan Carlos Ferrero, chiar cel care îi este antrenor acum lui Alcaraz.

La 19 ani şi 129 de zile, Alcaraz a devenit cel mai tânăr câştigător de Grand Slam din ultimii 17 ani (de la Nadal, în 2005) şi al 5-lea cel mai tânăr câştigător al unui astfel de turneu, în istorie. În plus, Alcaraz va ocupa de luni fotoliul de lider în clasamentul mondial, devenind cel mai tânăr jucător din istorie care urcă pe prima poziţie în ATP. Până acum, recordul era deţinut de Lleyton Hewitt (20 de ani şi 9 luni).

Carlos: „Mi-am dorit dintotdeauna să fiu numărul unu în lume“

Înainte de a primi trofeul, ibericul a ţinut un discurs emoţionant, mulţumindu-le fanilor pentru sprijin.

„Vreau să vorbesc, în primul rând, despre această zi. Toate gândurile au fost alături de voi (n.r – evenimentul cu Turnurile Gemene din 11 septembrie 2001). Nu este uşor să treci peste această zi ca peste una normală. Sincer, mi-e cam greu să-mi găsesc cuvintele, sunt plin de emoţii. Mi-am dorit dintotdeauna să devin campion, să fiu numărul unu în lume, iar acum am reuşit asta, după foarte multă muncă depusă împreună cu familia şi antrenorii. Am doar 19 ani, majoritatea deciziilor le iau împreună cu echipa, cu părinţii. Pot spune că este un lucru special să câştig US Open. M-am tot gândit la mama, la bunicul meu. Nu toată lumea a putut să vină aici, să-mi fie alături.

Mereu spun că nu e timpul să fii obosit cât timp eşti în turneu, trebuie să dai tot ce ai mai bun în tine pe teren. Mi-a fost greu să ajung aici şi chiar nu-mi permiteam să fiu obosit tocmai acum. Foarte multă lume a venit din Spania să mă vadă. Este o zi specială pentru mine, pentru voi. Dragostea pe care am primit-o aici încă din primul tur este de nedescris. Publicul este cel mai cald pe care l-am avut vreodată pe terenul de tenis, iar pentru asta vă mulţumesc din suflet“, a spus Carlos Alcaraz, după triumful de la US Open.

