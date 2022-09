Rafael Nadal a fost eliminat în optimi la US Open 2022, după ce a fost învins în patru seturi de Frances Tiafoe, scor 6-4, 4-6, 6-4, 6-3, în 3 ore și 32 de minute.

Cu doar un meci jucat după Wimbledon, Nadal, 36 de ani şi locul 3 ATP, a părut nepregătit pentru ultimul turneu de Mare Şlem al anului.

Pentru Nadal, cu probleme medicale în partida cu Tiafoe (a cerut time-out medical după pierderea primului set), acesta e cel mai slab rezultat, la US Open, din 2016 încoace, când a părăsit competiția, de asemenea, în optimi.

Pentru un loc în semifinalele competiției de la Flushing Meadows, Frances Tiafoe se va duela cu Andrey Rublev (favorit 9), după ce rusul a trecut de britanicul Cameron Norrie (7), scor 6-4, 6-4, 6-4.

Rafa, cu gândul la familie, nu la tenis

Tenismenul iberic a anunțat, la conferința de presă organizată după meci, că va lua o pauză de la tenis, în cele ce urmează, prioritizând să îi fie alături soției Maria Francisca Perello, în ultimele săptămâni de sarcină.

„Trebuie să mă duc acasă, am lucruri mai importante de făcut decât să joc tenis. Nu mă gândesc acum la tenis. Voi lua deciziile pe care trebuie să le iau în funcție de ceea ce se va întâmpla. Aspectul personal are acum prioritate față de cel profesional. A trebuit să fac un efort aici. Nu mi-a ieșit, dar acum este momentul să fac o resetare. Au fost câteva luni grele”, a declarat Nadal la finalul meciului.

Spaniolul a lăudat, totodată modul în care a evoluat mai tânărul său adversar. „Tiafoe a jucat bine, a făcut multe lucruri foarte bine. În ceea ce mă priveşte, am avut şansele mele, iar dacă vreau să ajung în sferturi, trebuie joc mai bine decât atât. Trebuie să fiu pregătit să profit de şansele care apar, iar acum nu am fost capabil. El ştiut să facă asta, cu determinarea potrivită”, a adăugat Nadal.

„O victorie pe care o pot spune copiilor mei“

După ce l-a învins pe Rafael Nadal, Frances Tiafoe a transmis că urmează o nouă eră pentru circuitul ATP. Acesta a spus că îi va rămâne în mintea victoria din optimile de finală de la US Open contra lui ”El Matador”.

„Am jucat destul de bine. Am intrat în arenă crezând că îl pot învinge. Mă ajută faptul că am jucat împotriva lui de câteva ori. Nu ne-am mai întâlnit de câțiva ani. Sunt diferit acum, sunt un jucător complet diferit. Îi vezi pe toți acești jucători tineri împotriva lui Rafa, Fed, Novak, te întrebi: „Voi putea spune vreodată că i-am învins pe vreunul dintre ei?”. Acum am încercat să o fac. Este un lucru pe care îl pot spune copiilor și nepoților mei. L-am învins pe Rafael. Sper că nu voi mai juca împotriva lui, dar dacă se va întâmpla, să se termine cu o victorie. În celelalte ocazii, am renunțat foarte devreme la serviciul meu. În meciurile precedente nu mi-am dat cu adevărat o șansă.

Sunt o mulțime de tipi cu un nivel ridicat. Cred că nu va exista un Big 3 după retragerea lui Federer, Nadal și Djokovic, ci va fi ca un Big 12. Este bine să vedem o nouă eră în tenisul masculin. Nivelul ridicat al lui Nick este bun pentru tenis, îl vezi cum umple stadioanele. Alcaraz are o personalitate incredibilă. Sinner, Tommy, Fritz, eu…va fi o luptă interesantă“.

Rafael Nadal se află pe primul loc în clasamentul ATP Live (5.810 puncte). Spaniolul poate fi depășit doar de Casper Ruud (va avea 6.650 de puncte, dacă va câștiga turneul) și de Carlos Alcaraz (triumful i-ar aduce un total de 6.740 de puncte).

Nadal rămâne cu 22 de titluri majore în carieră. Sârbul Novak Djokovic, învingător la Wimbledon 2022, dar absent la New York, are 21. Pe 3 se află elveţianul Roger Federer, 20.

