Simona Halep: „Nu e ușor să te reconectezi după un turneu câștigat!“

Simona Halep (România, 6 WTA) și-a început aventura la turneul WTA 1000 de la Cincinnati cu o victorie, în ciuda faptului că s-a simțit rău în timpul meciului cu Anastasia Potapova. După prima victorie de la Cincinnati, Simona a spus că fanii i-au dat energie să treacă peste problemele fizice și să obțină a 7-a victorie consecutivă în circuitul de tenis profesionist.

„Nu e ușor să te reconectezi după un turneu câștigat, consumi multă energie. Dar am venit aici să lupt! Sunt prea obosită să mă gândesc ce va urma.

Voi lua meci cu meci. A fost o luptă dură, dar mă bucur că am reușit să câștig. Le multumesc fanilor care au venit să mă susțină și mi-au dat putere să lupt! Am luptat până la capăt, Anastasia este luptătoare, am luptat amândouă. Am fost obosită, dar mă bucur că am reușit să câștig. Mă bucur de această perioadă, sunt totuși acum prea obosită să mă gândesc la alt obiectiv. O iau meci cu meci”, a spus Simona, citată de Prosport.

