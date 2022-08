Halep, mesaj emoţionant: „Am muncit enorm să câștig pentru toți românii!“

Simona Halep a ținut un discurs superb la ceremonia de decernare a trofeului, după ce s-a încoronat campioana Openului Canadei pentru a treia oară în carieră. Românca a răpus-o în finală pe Beatriz Haddad-Maia (Brazilia, 26 de ani), scor 6-3, 2-6, 6-3.

Românca i-a mulțumit tehnicianului francez la festivitatea de premiere, având în vedere că trofeul de la Toronto este primul câștigat cu ajutorul lui Mouratoglou. Simona Halep a fost impresionată de atmosfera superbă pe care românii au creat-o în tribune, în timpul finalei.

„Vă mulțumesc tuturor! Este foarte dificil să încep de undeva pentru că sunt multe de spus. Azi a fost o mare bătălie. Mulțumesc, Beatriz, pentru lupta de pe teren, felicitări pentru jocul tău, mi-ai dat mult de muncă. Canada e un loc special pentru mine. Am câștigat de două ori la Montreal, dar niciodată aici. Am muncit enorm să câștig aici pentru toți românii care au venit mereu să mă susțină. A fost o atmosfera incredibilă creată de români, de canadieni și brazilieni”, a declarat Halep.

„Patrick, îți mulțumesc pentru că ai crezut în mine chiar dacă nu am jucat foarte bine. Acum câteva luni nu mă gândeam că aș putea câștiga acest titlu, dar iată că s-a întâmplat. Sper că te-am făcut mândru, nu am jucat cum mi-am dorit, dar am luptat. Mulțumesc organizatorilor pentru toate eforturile lor, mulțumesc sponsorilor și copiilor de mingi pentru că mi-au purtat noroc. Am făcut o poză cu ei azi și cu siguranță a contat”, a spus Halep la final.

Finală de mare interes

Finala dintre Simona Halep și Beatriz Haddad-Maia a urcat pe primul loc în topul meciurilor din istoria turneului de la Toronto, în ceea ce privește numărul de spectatori aflați în tribune.

Arena pe care s-a disputat finala are o capacitate de 11.815 de locuri, toate fiind ocupate în timpul meciului! Acest lucru se datorează în mare parte comunității numeroase de români din Toronto. Maestrul de ceremonii a anunțat la festivitatea de premiere, după ce Simona Halep a triumfat la Toronto, că finala Simona Halep – Beatriz Haddad-Maia a doborât recordul de asistență la Openul Canadei.

Revenire în Top 10 WTA!

Simona Halep s-a întors acolo unde îi este locul, în Top 10 WTA. Românca a făcut un salt impresionant în clasamentul WTA după ce a cucerit trofeul de la Toronto, până pe locul 6! Românca a început competiția pe poziția 15 WTA, astfel că a urcat nu mai puțin de 9 locuri, grație triumfului de duminică seară. De asemenea, Halep a fost recompensată și cu un cec uriaș în valoare de 439.700 de dolari, după ce constănțeanca a pus mâna pe al 24-lea trofeu al carierei.

Simona și-a îndeplinit astfel obiectivul principal din acest sezon, revenirea în Top 10 WTA! Halep a părăsit elita tenisului feminin în urmă cu un an, din cauza accidentărilor.

