Halep, după succesul cu Teichmann: „Am arătat că sunt pregătită mental!

Simona Halep (România, 15 WTA) jubilează după ce s-a calificat în sferturille turneului WTA 1000 de la Toronto fără să piardă vreun set în cele trei meciuri disputate pe cimentul canadian. Simona a răpus-o pe Jil Teichmann (Elveția, 21 WTA), scor 6-2, 7-5 la capătul unui meci în care românca nu și-a lăsat adversara să respire.

Halep s-a mândrit la final cu faptul că a reușit să controleze partida. Românca a oferit un scurt interviu pe teren, declarându-se mândră de ceea ce a realizat până acum la turneul WTA 1000 de la Toronto. De asemenea, Simona a vorbit şi despre duelul cu Coco Gauff, din faza sferturilor.

„A fost dificil să jucăm azi din cauza vântului! Am ratat foarte mult, n-am simțit mingea, a fost greu să returnez, dar am arătat că sunt pregătită mental să joc și în aceste condiții. Vreau să le mulțumesc tuturor care au venit la meci și mă bucur foarte mult că am ajuns în sferturi. O știu foarte bine pe Gauff, am jucat de mai mult împotriva ei! Mă aștept la o luptă dură, e o provocare pentru mine și sper să dau tot ce am mai bun împotriva ei“, a declarat Simona Halep.

Pentru un loc în semifinalele de la Toronto, Simona Halep se va duela cu Coco Gauff, adversară pe care o conduce cu 3-0 în raportul meciurilor directe. Două dintre întâlniri au avut loc chiar anul acesta, la Indian Wells și la Madrid, ambele încheiându-se cu victoria româncei, de fiecare dată în minimum de seturi.

Este cel de-al șaselea sfert de finală pe care Simona Halep îl dispută la turneul canadian. Românca are două titluri la Rogers Cup, câștigate în 2016 și 2018.

