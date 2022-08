US Open, ultimul turneu din cariera Serenei Williams

Serena Williams și-a anunțat retragerea din activitatea competițională în cel mai nou număr al revistei Vogue. Tenismena americană, care la sfârșitul lunii septembrie va împlini 41 de ani, a lăsat să se înțeleagă că US Open 2022 va fi ultimul turneu din cariera ei.

Considerată una dintre cele mai mari sportive din tenis din toate timpurile, reprezentanta Statelor Unite deține în palmares 23 de titluri de Grand Slam la simplu, patru medalii olimpice de aur şi a petrecut 319 săptămâni ca numărul 1 mondial.

„E cel mai greu lucru pe care mi l-am putut imagina vreodată. Trebuie să recunosc că e timpul să merg mai departe. Este ca un subiect tabu. Apare și încep să plâng. Cred că singura persoană cu care am putut discuta despre asta este terapeutul meu. Nu vreau să se termine, dar în același timp sunt pregătită pentru ce urmează. Îmi va lipsi acea versiunea a mea, cea care juca tenis. Și-mi veți lipsi voi”, a spus Serena pentru Vogue.

Chiar dacă este în pragul retragerii și a obținut o singură victorie în ultimele 14 luni, Serena are ca obiectiv câștigarea celui de-al 24-lea Grand Slam din carieră la New York.

„Din păcate nu am fost pregătită pentru Wimbledonul din acest an. Și nu stiu dacă voi fi capabilă să câștig la New York. Dar voi încerca s-o fac. Și turneele premergătoare vor fi distractive”, a încheiat Serena.

Citeşte şi: Simona prinde curaj: „Felul în care am jucat cu Vekic îmi dă încredere!“