Halep luptă azi cu Zhang pentru optimile de la Toronto! Vezi ora de start!

Simona Halep s-a calificat luni foarte ușor în turul 2 al turneului WTA 1.000 de la Toronto, după ce a învins-o pe Donna Vekic, scor 6-0, 6-2. Românca o va înfrunta pentru un loc în optimile competiției pe Shuai Zhang, într-un meci programat în această seară.

În această dimineață, organizatorii turneului au anunțat programul zilei. Duelul dintre Simona Halep și Shuai Zhang va fi al doilea meci de pe National Bank Grandstand, urmând a începe în jurul orei 19:30, ora României.

Chinezoaica Shuai Zhang, adversara din 16-imile turneului de la Toronto, este o sportivă pe care Simona Halep o cunoaște foarte bine. Cele două s-au mai duelat de 5 ori în circuit, românca având un avantaj de 3-2 la întâlnirile directe.

Ultimul duel între cele două jucătoare a avut loc acum câteva luni, în primul tur de la Madrid, când Simona s-a impus clar, scor 6-2, 6-3.

Shuai Zhang are 33 de ani și ocupă momentan locul 33 în ierarhia WTA. Cea mai înaltă poziție în clasamentul mondial a fost ocupată de chinezoaică în 2016 (23 WTA). Asiatica are în palmares 3 titluri WTA, ultimul dintre ele la Lyon, în acest an, dar și 3 finale pierdute, ultima la Birmingham, tot în 2022.

