Simona prinde curaj: „Felul în care am jucat cu Vekic îmi dă încredere!“

Simona Halep (România, 15 WTA) a defilat la debutul în turneul WTA 1000 de la Toronto, 6-0, 6-2 cu Donna Vekic (Croația, 82 WTA), apoi i-a transmis un mesaj lui Patrick Mouratoglou!

Simona Halep s-a declarat foarte mulțumită de jocul ei, în condițiile în care i-a lăsat doar două game-uri Donnei Vekic. Aceasta a mărturisit că și-a făcut tactica împreună cu antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, chiar dacă acesta nu o însoțește la Toronto.

„Cu siguranță că am avut parte de o primire foarte călduroasă! E întotdeauna o plăcere să joc aici, la Toronto. De fapt, am jucat mereu excelent în Canada! Sunt bucuroasă și entuziasmată să mă întorc aici. De asemenea, sunt foarte mulțumită de jocul meu. Felul în care am jucat îmi dă încredere. Nu contează atât de mult rezultatul, ci faptul că am jucat rapid și agresiv. Acesta e obiectivul pe care vreau să îl ating în fiecare zi. Sper că l-am făcut mândru cu acest meci (n.r. – pe Patrick Mouratoglou), pentru că jocul precedent nu a fost la fel de bun! Sper că e fericit. De fapt, sunt sigură că e fericit, pentru că am vorbit cu el înaintea meciului și am făcut ceea ce mi-a spus”, a spus Simona.

Premiu consistent după o singură victorie

Eleva lui Patrick Mouratoglou și-a asigurat un premiu de 17.445 de dolari. De asemenea, Simona Halep a primit și 60 de puncte grație victoriei fulminante cu Donna Vekic, urcând o poziție în clasamentul mondial, până pe 14 WTA!

Fondul de premiere la turneul WTA 1000 Toronto este consistent – în valoare totală de 2,69 milioane de dolari.

În faza următoare a competiţiei de la Toronto, Simona se va întâlni cu câștigătoarea meciului Shuai Zhang (China, 45 WTA) – Cristina Bucșa (Spania, 122 WTA).

Dacă va câștiga și meciul următor și va merge în optimi, Simona Halep își va asigura un cec în valoare de 30.660 de dolari! Prezența în sferturi este recompensată cu 61.300 de dolari, semifinalistele vor primi 133.400 de dolari, învinsa din finală va pleca acasă cu 259.100 de dolari, iar campioana de la Toronto va pune mâna pe un jackpot de 439.700 de dolari.

Citeşte şi: Simona Halep a încheiat repede conturile cu Vekic și e în turul doi la Toronto