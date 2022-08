Ana Bogdan a câștigat duminică un meci de luptă cu Panna Udvardy, adjudecându-și cel mai important titlu al carierei, chiar în fața propriilor fani, la BCR Iași Open! Aceasta a avut, la final, un discurs plin de emoție la festivitatea de premiere a turneului WTA 125 BCR Iași Open, după 6-2, 3-6, 6-1 cu Panna Udvardy (Ungaria, 23 de ani).

Sportiva din Sinaia le-a mulțumit spectatorilor ieșeni care i-au fost alături în această săptămână, dar și apropiaților care au susținut-o necondiționat, la ceremonia de decernare a trofeului.

„Nu am cuvinte cum să vă mulțumesc. Săptămâna aceasta nu o voi uita niciodată. Vă iubesc mult de tot. Este cel mai mai frumos trofeu și cel mai special, are un loc aparte în sufletul meu. Este cel mai emoționant meci din cariera mea, nu știu dacă am mai trăit asemenea emoții pe terenul de tenis. Vă mulțumesc și vă iubesc din suflet. Vreau să o felicit pe Panna pentru turneul făcut și să îi urez succes în continuare. Vreau să mulțumesc surorii mele care a fost alături de mine și care a făcut totul pentru mine.

Mulțumesc lui Alex, fizioterapeutul meu, mulțumesc echipei Kinetic, părinților mei care sigur au urmărit această finală cu sufletul la gură. Mulțumesc Dan Cristea, fără de care nu aș putea avea pregătirea fizică pe care o am. Mulțumesc familiei, mulțumesc Simo (n.r. Simone Tempestini), care este pe probe la Bacău. Mulțumesc lui Marco, tatăl lui Simo, care a venit de la Bacău pentru a fi alături de mine. Înseamnă foarte mult pentru mine. Mulțumesc și organizatorilor, tuturor celor care au făcut parte din acest turneu minunat. A fost un turneu de excepție, un turneu foarte bine organizat. Mă bucur din tot sufletul că am venit la Iași, a fost o săptămână absolut minunată”, a spus Ana Bogdan.

Andreea Roșca, triumfătoare la dublu

După ce Ana Bogdan s-a impus la simplu, 6-2, 3-6, 6-1 cu Panna Udvardy, Andreea Roșca a cucerit titlul de dublu împreună cu Darya Astakhova (Rusia): 7-5, 5-7, 10-7 în fața echipei maghiare Reka-Luca Jani / Panna Udvardy. Meciul pentru trofeul de dublu de la BCR Iași Open, turneu dotat cu premii în valoare totală de 115.000 de dolari, a durat o oră și 54 de minute. Jucătoarele noastre au dat lovitura la turneul de la Iași, ținând cont că Ana Bogdan și Andreea Roșca nu mai câștigaseră vreun titlu WTA 125 până acum!

Andreea Roșca și Darya Astakhova au făcut tandem în circuitul de tenis profesionist pentru prima oară, iar cele două au avut succes la prima încercare! După ce au devenit campioanele turneului de la Iași, românca și rusoaica au fost recompensate cu câte 2.500 de dolari și 160 de puncte în clasamentul WTA.

Româncele urcă în clasamentul WTA

Noul clasament al Asociației Tenisului Feminin (WTA) aduce vești bune pentru jucătoarele din România! Simona Halep se apropie de Top 10 WTA, în timp ce Ana Bogdan realizează un salt spectaculos grație triumfului de la WTA 125 BCR Iași Open.

Ana Bogdan face un salt de 12 locuri în noul clasament al WTA care va fi dat publicității luni, după ce sportiva din Sinaia a cucerit cel mai important titlu al carierei. Astfel, Ana a ajuns pe locul 63 în lume. Chiar dacă această săptămână nu a fost așa cum și-ar fi dorit Simona Halep, eleva lui Patrick Mouratoglou urcă și ea un loc în clasamentul mondial, aflându-se pe 15 WTA. Ana Bogdan se află acum la o „aruncătură“ de băț de cea mai bună clasare din carieră. Românca ajungea în iunie 2018 pe 59 WTA, după două semifinale la rând (Monterrey şi Bogota).

Bogdan a disputat două finale la rând, la WTA 250 Varșovia – pierdută contra Carolinei Garcia, și la WTA 125 Iași, acumulând 910 puncte.

