Halep, mulţumită de evoluţia sa: „Am jucat exact ce trebuia!“

Simona Halep nu se gândește încă la finală după calificarea în sferturile de la Madrid. Românca a fost foarte mulțumită de evoluția din partida cu Cori Gauff, scor 6-4, 6-4, dar recunoaște că lupta pentru trofeu este încă departe.

Simona Halep știe de ce a avut probleme în setul al doilea și își propune să joace cel mai bun tenis în sferturile de la Madrid.

„Am jucat exact ce trebuia. Am făcut ce mi-am propus. Ea a fost mai agresivă în setul al doilea. Am avut nevoie de puțin timp să-mi ajustez evoluția. Am fost mai puternică în meciul de azi. Cred în șansele mele, dar finala este departe, așa că iau meci cu meci. Vreau să joc cel mai bun tenis în turul următor.

Îmi doresc să câștig fiecare meci! M-am adaptat și am terminat în două seturi, chiar dacă ea a avut 4-1. Mingea are mai mult efect pe zgură, vine mai rapid. Este o jucătoare care se mișcă extraordinar. Am intrat puțin în panică, pentru că venea mult la fileu. Nu prea am avut soluție pe moment. M-am liniștit și mi-am dat seama că trebuie să dau cât mai lung și, uneori, să o presez pe forehand. Returul a fost bun, cred că a fost un meci bun. Toate meciurile cu ea au fost grele”, a spus Simona Halep.

„Mă aștept la ceva greu cu Jabeur“

Românca a vorbit și despre Ons Jabeur: „Este plăcut să vorbesc cu ea. Nu știi la ce să te aștepți, are un joc diferit, servește iute. Mă aștept la ceva greu, dar sunt pregătită mental și fizic. O să văd cât de bine pot juca. Nu am nimic de pierdut, vreau să dau tot ce am mai bun și să cred în șansa mea”.

Jucătoarea noastră a câştigat Madrid Open în 2016 şi 2017 şi a mai jucat în finală în 2014 şi 2019. Anul trecut, ea a fost eliminată în optimi de jucătoarea belgiană Elise Mertens, scor 6-4, 5-7, 5-7.

