Tenis de masă / 3-2 cu Dumbrăviţa şi pornim încrezători în retur

CSU Craiova se află la un singur meci de o performanţă mare, rar întâlnită, în general, în sport. Gruparea din Bănie a învins Dumbrăviţa, scor 3-2, în manşa tur a barajului şi poate promova în Divizia A la tenis de masă la doar un an distanţă după ce a făcut cunoştinţă cu liga secundă. Dar, pentru a se ajunge în acel punct, fetele lui Vasile Florea sunt obligate să facă un meci mare la Dumbrăviţa, în deplasare, săptămâna viitoare.

Diana Radu, Bianca Jifcu şi Mădălina Orban au concurat pentru CSU Craiova şi au făcut o treabă excelentă. Duelul Craiova – Dumbrăbiţa a debutat cu eşecul 0-3 al Biancăi Jifcu în disputa cu Mihaela Ilie, dar scorul a redevenit egal după victoria Dianei Radu cu Alessia Pauliuc (3-0). Mădălina Orban ne-a adus în avantaj după ce a revenit de la 0-2, dar formaţia vizitatoare nu a renunţat şi a făcut 2-2 tot prin Mihaela Ilie. În decisiv, Bianca Jifcu a trecut de Pauliuc (3-0) şi a adus victoria Craiovei cu 3-2. Din echipa pregătită de Vasile Florea mai fac parte şi Carmina Găman şi Denisa Dumitru, dar nu au evoluat în această dispută.

Vasile Florea: „Orice se poate întâmpla la retur“

Antrenorul sportivelor craiovence, Vasile Florea, s-a arătat bucuros de victorie şi este conştient că promovarea se va juca săptămâna viitoare, la Dumbrăviţa.

„Am câştigat meciul tur, cu toate că nu eram favoriţi. Mă bucur că Mădălina a reuşit să întoarcă jocul în favoarea noastră într-un moment important şi iată că am obţinut o victorie foarte bună. Returul va fi săptămâna viitoare, la Dumbrăviţa. În cazul unui 3-2 pentru adversare în al doilea meci, atunci va conta setaverajul. Dar nu ne gândim acolo, luptăm până la capăt. Dacă am trece de Dumbrăviţa, am obţine oficial promovarea în Divizia A.

Am înfiinţat echipa anul trecut, am promovat imediat în B. Acum, să reuşim să ajungem în A atât de rapid, ar fi ceva senzaţional. Echipa din Dumbrăviţa are o jucătore bună, cea care a scos şi punctele, dar noi avem un avantaj moral după acest 3-2. Toate jocurile au fost strânse şi orice se poate întâmpla la retur. Fetele au observat că avem o şansă mare şi sunt conştiente că nu mai au voie să greşească. Nu avem voie să ne relaxăm în niciun moment, meciul se termină la trei“, a declarat Vasile Florea.

