Asta da surpriză! Patrick Mouratoglou este, în mod oficial, noul antrenor la Simonei Halep

Simona Halep a dat marea lovitură. Campioana noastră va fi antrenată de Patrick Mouratoglou, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori din tenisul mondial. Acesta a fost în spatele Serenei Williams în ultimul deceniu, îpingând-o de la spate spre rezultate impresionante.

Simona Halep s-a despărțit anul trecut de Darren Cahill, după o colaborare fantastică, în urma căreia campioana noastră a ajuns numărul 1 WTA, dar a câștigat și două Grand Slamuri: Roland Garros și Wimbledon. După o perioadă în care a încercat să se descurce pe cont propriu, după ce i-a înlăturat din echipa sa pe Daniel Dobre și Adrian Marcu, Simona a mers de mai multe ori la Academia lui Patrick Mouratoglou, pentru a se antrena. Apoi, Simo l-a testat pentru turneele de la Indian Wells și Miami pe Morgan Bourbon. Cum nu a fost complet mulțumită de chimia pe care a avut-o cu acesta, Simo a stăruit pe lângă marele Patrick Mouratoglou și cei doi vor începe o colaborare, din această primăvară.

Informația a fost confirmată chiar de marea noastră campioană, pe contul de Twitter: „Nerăbdătoare pentru un nou capitol. Hai la treabă, @pmouratoglou”, a scris sportiva din Constanța, citată de Eurosport.

Primul mesaj al lui Mouratoglou

Patrick Mouratoglou a confirmat la rândul său că o va pregăti pe româncă, explicând pe aceeași rețea de socializare cum a ajuns la această colaborare.

„Azi încep un nou capitol din cariera mea: voi fi antrenorul cu normă întreagă pentru Simona Halep. În ultimele 8 luni am realizat cât de mult îmi lipsește antrenoratul și încă simt că mai pot oferi multe. Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells pentru a se antrena și am urmărit-o. La finalul săptămânii (n.r. înainte de turneul din California), m-a întrebat dacă sunt disponibil să o antrenez. La momentul acela nu s-a pus problema. Câteva săptămâni mai târziu, am avut o discuție cu Serena și ușa mi s-a deschis, cel puțin pe termen scurt, pentru a lucra cu altcineva. Vă voi ține la curent cu ceea ce urmează”, a scris celebrul antrenor.

