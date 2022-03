Simona Halep, out cel puţin trei săptămâni: „RMN-ul a arătat o ruptură!“

Simona Halep (România, 19 WTA) a transmis un mesaj trist după ce s-a retras din turneul de la Miami (SUA), acolo unde trebuia să o înfrunte pe Daria Saville (Australia, 249 WTA), în manșa secundă. Simona Halep s-a retras din turneul de la Miami, joi, din cauza problemelor de sănătate, iar accidentarea suferită de sportiva noastră este mai gravă decât se credea. Halep va rata atât turneul de la Charleston, cât și barajul cu Polonia din Fed Cup.

Simona Halep s-a accidentat la coapsă, săptămâna trecută, în timpul meciului cu Iga Swiatek, din semifinale la Indian Wells.

„Bună, tuturor! În timp ce mă antrenam, ieri, la Miami, am simțit o durere ascuțită la piciorul stâng! Durerile la coapsă m-au chinuit încă de la semifinala pe care am jucat-o la Indian Wells și am sperat că situația se va îmbunătăți, dar am făcut un RMN aseară, care din păcate a arătat o ruptură. Corpul meu are nevoie de timp pentru a se vindeca!

Prin urmare, nu voi putea participa la competiții timp de trei săptămâni. Asta înseamnă că a trebuit să iau decizia foarte grea de a nu participa la Miami, Charleston și Fed Cup. Este o veste cu adevărat dezamăgitoare pe care o împărtășesc, dar sunt încrezătoare după startul bun din acest an. Sunt motivată să fac totul pentru a fi pregătită pentru sezonul de zgură. Vă mulțumesc pentru susținere în această perioadă cu suișuri și coborâșuri”, a fost prima reacție a Simonei Halep.

