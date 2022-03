Irina Begu, mândră de prestaţia ei: „E o victorie mare pentru mine!“

La finalul partidei, care a consemnat prima victorie a lui Begu în fața unei sportive din top 10 WTA din 2018 și până în prezent, s-a arătat foarte fericită și a ținut să le mulțumească oamenilor care au susținut-o din tribune.

„Cu siguranță, e o victorie mare pentru mine și sunt bucuroasă că am putut să joc agresiv la punctele importante. A fost dificil să mă adaptez, pentru că am jucat ziua, apoi noaptea. Condițiile sunt diferite.

M-am bucurat de atmosferă și vă mulțumesc, oameni buni, că ați venit. Sunt fericită pentru victorie. Sunt multe persoane pe unde jucăm noi, româncele, care se bucură pentru noi și le mulțumesc că au venit. E bine să-i avem lângă noi. Cred că am fost constantă pe tot parcursul meciului. Am servit bine, am luptat pentru fiecare minge, am încercat să rezist și asta a fost foarte important pentru mine“, a punctat Begu, citată de Eurosport.

În turul 3 la Miami Open, Irina va da peste Aliaksandra Sasnovich, locul 60 WTA, care a învins-o ieri pe Daria Kasatkina, în două seturi, scor 7-6 (5), 6-4.

