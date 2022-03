Halep, mulțumită de evoluție: „Sunt recunoscătoare că pot juca din nou la acest nivel“

Simona Halep (România, 26 WTA) a vorbit după semifinala dramatică de la Indian Wells, scor 6-7(6), 4-6 cu Iga Swiatek, arătându-se foarte dezamăgită la conferința de presă. Simona Halep regretă faptul că nu a putut câștiga primul act al meciului cu Iga Swiatek, în ciuda faptului că a avut două ocazii consecutive de a închide setul inaugural. Iga Swiatek și-a adjudecat patru puncte consecutive și inclusiv setul, acesta fiind, practic, momentul psihologic al partidei!

Simona Halep a concluzionat că setul dramatic disputat în compania Igăi Swiatek, după ce a condus cu 6-4 în tie-break, a fost cel mai bun pe care l-a pierdut în carieră.

„Am avut multe șanse și e chiar dureros când pierzi un set în acest fel. Dar, totuși, mai era mult până la final, chiar dacă luam primul set. Dar măcar era un meci mult mai strâns. Îmi dă foarte multă încredere acest meci. Am fost foarte aproape și este prima săptămână când am simțit că revin la nivelul pe care îmi doresc neapărat să-l ating din nou! A fost un meci bun pentru mine. Sunt recunoscătoare că pot juca din nou la acest nivel, e încurajator pentru viitor”, a declarat Halep.

Swiatek: „Eram favorită!“

„La începutul turneului n-aș fi crezut niciodată că voi ajunge așa departe, până în finală. Mi-am depășit așteptările și sunt foarte fericită! În celelalte meciuri împotriva Simonei mă gândeam că n-am nimic de pierdut. Voiam să mă bucur de tenis, dar acum a fost altă situație. Eram favorită datorită clasamentului, am schimbat abordarea, am fost mai tare din punct de vedere mental și sunt mândră de cum am jucat!”, a declarat Swiatek.

Citește și: Swiatek, din nou coșmarul Simonei! Românca s-a oprit în semifinale la Indian Wells