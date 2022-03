Sorana a pierdut cu Halep, dar este pregătită de Miami

Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile de la Indian Wells, părăsind competiția de categorie WTA 1000 după ce a fost învinsă de Simona Halep. Aceasta a postat un mesaj pe contul personal de Instagram, în care le mulțumește organizatorilor pentru minunatul turneu din deșertul californian și le transmite fanilor că următorul popas din circuitul WTA va fi reprezentat de participarea la competiţia de la Miami (tot de categorie 1000).

„Mulțumesc, Indian Wells! Este întotdeauna o plăcere să fiu aici. Acum, ne întoarcem la antrenamente și zburăm spre Miami“, a scris Sorana, pe Instagram.

Sorana Cîrstea nu a făcut nicio mențiune despre suporterii români care au asistat la partida jucată pe arena principală a complexului Indian Wells Tennis Garden.

Halep a vorbit la superlativ de Cîrstea

Simona a vorbit pentru Tennis Channel la superlativ despre compatrioata sa, pe care a învins-o a doua oară în cele 4 meciuri disputate până acum.

Cu siguranță că e o jucătoare excelentă, cred că are cel mai bun sezon al carierei. Asta în condițiile în care e trecută de 30 de ani, ceea ce e și mai impresionant. Se simte încrezătoare, a avut multe victorii importante, iar jocul e super-super solid, lovește foarte tare.

Nu e niciodată ușor să returnezi mingile acelea, dar am fost tare pe picioare, am deschis unghiurile la momentul potrivit și am fost agresivă când am avut ocazia. Cred că a fost o partidă bună pentru amândouă”, a spus Halep.

Citeşte şi: Simona Halep, mult mai bună în acest meci! Victorie cu Sorana și calificare în sferturi