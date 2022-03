Halep nu se sperie de duelul cu Sorana: „Sunt obișnuită să joc cu româncele“

Simona Halep s-a impus, noaptea trecută, în fața lui Cori Gauff, în 16-imile Indian Wells. După meci, românca a declarat că este mulțumită de cum a jucat și a vorbit despre partida cu Sorana Cîrstea, din optimile competiţiei.

„Sunt foarte mulțumită de felul în care am jucat. Cred că am jucat un tenis inteligent. Am vrut doar să rămân concentrată pe ceea ce credeam înainte de meci că trebuie să fac și am făcut-o corect 100%. Va fi o mare provocare pentru mine, dar este doar un alt meci (n.r – jocul cu Sorana Cîrstea). Sunt obișnuită să joc cu româncele. Desigur, va fi un meci greu pentru că este o jucătoare grozavă. Aștept cu nerăbdare ziua liberă și după mă voi gândi la partida următoare”, a declarat Simona Halep, citată de Eurosport.

„Le mulțumesc tuturor că au venit la acest meci și m-au încurajat, e o plăcere să fiu aici mereu. Sunt foarte fericită că pot sta de vorbă cu tine (n.r. interviul pe teren e dat doar de câștigătoare)”, i-a transmis Halep maestrului de ceremonii, care o intervieva.

„Să stau de vorbă cu tine e highlightul carierei mele, așa că sentimentul e reciproc”, a fost complimentul superb pentru campioana noastră.

