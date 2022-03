Sorana Cîrstea (31 de ani, locul 30 WTA) a ratat calificarea în finala turneului de la Lyon, după înfrângerea suferită în fața ucrainencei Dayana Yastremska (21 de ani, locul 140 WTA). A fost 7-6 (5), 4-6, 6-4 pentru jucătoarea din Ucraina, care s-a impus după două ore şi 31 de minute de joc echilibrat şi încărcat de emoţii.

Sorana a început foarte bine şi a condus cu 4-1, dar a pierdut trei ghemuri la rând, apoi a ratat două mingi de set la 6-5, cedând în tiebreak. Românca a reuşit să revină în setul al doilea de la 0-3 şi s-a impus cu 6-4, egalând situaţia. În decisiv, Iastremska (21 ani, 140 WTA) a condus cu 4-1 şi 5-2, a ratat trei mingi de meci la 5-3, iar Cîrstea a reuşit break-ul. Imediat după, însă, sportiva din Ucraina s-a impus pe serviciul Soranei și a închis meciul cu 6-4.

Astfel, Sorana Cîrstea a ratat ocazia de a o depăși pe Simona Halep (30 de ani, locul 27 WTA) în clasamentul WTA. După victoria din sferturile de finală, Sorana Cîrstea a acumulat 1775 de puncte și a urcat de pe locul 30 până pe 27. Simona Halep se află pe poziția 26 în clasamentul live, cu 1832 de puncte. De asemenea, Cîrstea s-a ales cu un cec de 8.145 de euro.

Cu steagul în spinare și încărcată de emoții

După ce a învins-o pe româncă și s-a calificat în finala competiției din Franța, ucraineanca și-a pus steagul pe umeri și a izbucnit în lacrimi din cauza emoțiilor.

„Încerc să mă gândesc la ce simt acum. Încă zbor pe undeva printre nori, știi? Nu-mi dau seama că sunt în finală. A fost un meci foarte dificil, în al doilea set… Al treilea! Vedeți? Mi-am pierdut capul.

Toată lumea a început să mă susțină și datorită ajutorului din tribune, am câștigat. Când am postat pe Instagram că am plecat de acasă, am primit multe mesaje de susținere. Nu mă așteptam să primesc un astfel de suport. Mulțumesc tuturor și nu știu ce să mai spun. Pot să spun «Merci beaucoup»”, a spus Dayana Yastremska.

Citește și: Cupa Davis / Fără prea mari șanse! România i-a luat doar un punct Spaniei