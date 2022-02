Rafa Nadal a triumfat pentru a patra oară în carieră la Acapulco

Rafael Nadal (Spania, 5 ATP) a câștigat turneul ATP 500 de la Acapulco (Mexic), după ce l-a învins în finală pe Cameron Norrie (Marea Britanie, 12 ATP), scor 6-4, 6-4. Nadal atinge noi borne istorice, adjudecându-și, la Acapulco, al 91-lea titlu al carierei! De asemenea, Rafa a triumfat la turneul mexican, dotat cu premii în valoare totală de 1,8 milioane de dolari, pentru a 4-a oară în carieră.

Nadal s-a impus după o oră și 55 de minute de joc în finala cu Norrie, „matadorul” în vârstă de 35 de ani rămânând neînvins în 2022. Spaniolul are un palmares impresionant de 15 victorii și 0 înfrângeri în acest sezon.

„Acapulco a fost întotdeauna un loc foarte special pentru mine! Energia pe care mi-o dau oamenii din Mexic este unică. Au fost momente dificile în timpul meciului, pe care am reușit să le depășesc. Apoi, am profitat când am avut șanse”, a spus Rafael Nadal.

Reamintim că Rafa a obținut biletul pentru finala de la Acapulco după ce l-a răpus în penultimul act pe viitorul lider mondial, rusul Daniil Medvedev, cu scorul de 6-3, 6-3.

Astfel, scorul întâlnirilor directe dintre Rafael Nadal și Daniil Medvedev a devenit 4-1 în favoarea ibericului! Pentru câștigarea titlului de la Acapulco, Nadal va fi recompensat cu un cec de 314.455 de dolari, în timp ce Norrie va rămâne cu un premiu de 169.500 de dolari.

