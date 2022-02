Simona Halep: „A fost special să joc din nou la Dubai“

Simona Halep a făcut pasul în optimile de la WTA Dubai, neavând emoții cu Alison Riske. Întrebată cum se simte fără antrenor, fosta lideră mondială a spus că se bucură de libertate. Halep a mai vorbit despre plăcerea de a juca la Dubai (turneu pe care l-a câștigat de două ori), dar și despre cum este să evolueze fără antrenor.

„A fost special să joc din nou aici, am amintiri frumoase după ce am câştigat de două ori acest turneu, ceea ce-l face foarte special. Este întotdeauna o plăcere să joc în faţa voastră, vă mulţumesc! Am şi o parte a familiei în public, aşa că sunt foarte fericită să fiu aptă şi să joc un tenis bun. M-am simţit încrezătoare cu serviciul azi, m-a ajutat mult în momentele importante, cred că imaginea de ansamblu este destul de bună pentru primul meci aici.

Ea este întotdeauna o adversară dificilă (n.r. Riske), dar ştiu ce trebuie să joc. Am fost concentrată, am făcut tot ce a trebuit să fac şi sunt foarte fericită să merg mai departe. Este doar primul meci fără antrenor, vom vedea în viitor ce va fi, dar pot spune că mă bucur de libertate şi mă concentrez doar pe treaba mea, atât“, a spus Halep, la finalul partidei cu Riske.

Pentru un loc în sferturi, Halep se va duela cu învingătoarea partidei dintre Gabriela Ruse (59 WTA – venită din calificări) şi Paula Badosa (5 WTA şi cap de serie numărul 3).

